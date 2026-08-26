Eclipse lunar | Piden a miles de personas alejarse de todas las luces por tres horas y ofrecen una experiencia única.

La noche del jueves 27 de agosto tendrá uno de los eventos astronómicos más esperados del año: un eclipse lunar total, visible desde gran parte de la Argentina.

Los especialistas recomiendan una medida clave para disfrutarlo en su máximo esplendor: alejarse de la contaminación lumínica durante al menos tres horas.

A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno puede observarse sin protección especial para los ojos . Sin embargo, la calidad de la experiencia depende en gran medida del lugar desde donde se mire.

Desde el Planetario Galileo Galilei remarcaron que quienes quieran apreciar todos los detalles de la Luna durante el eclipse deben buscar espacios con poca iluminación artificial , lejos de las luces urbanas intensas, carteles LED y reflectores que reducen el contraste del cielo nocturno.

Eclipse lunar 2026: por qué recomiendan apagar luces y alejarse de la ciudad

Durante un eclipse lunar total, la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural.

Durante un eclipse lunar total, la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Shutterstock

En este contexto, la Luna adquiere un característico tono rojizo, conocido popularmente como “Luna de Sangre”, un efecto que se produce por la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre.

Para observar mejor el fenómeno, los especialistas recomiendan:

Buscar lugares alejados de centros urbanos.

Evitar luces blancas intensas durante la observación.

Permitir que los ojos se adapten a la oscuridad.

Llevar binoculares o telescopios, aunque no son indispensables.

Consultar el pronóstico meteorológico para elegir una zona con cielo despejado.

De acuerdo con el Planetario, el proceso completo del eclipse demandará varias horas entre el inicio de las fases parciales y el momento de totalidad.

Por eso sugieren permanecer en sitios con baja contaminación lumínica durante unas tres horas, tiempo suficiente para apreciar la evolución completa del evento.

Cómo ver el eclipse lunar total desde Argentina este jueves 27 de agosto

La buena noticia es que el eclipse será visible a simple vista desde gran parte del territorio nacional, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.

Las mejores ubicaciones serán:

Áreas rurales alejadas de grandes ciudades.

Costaneras y espacios abiertos con horizonte despejado.

Parques y reservas naturales con poca iluminación.

Localidades del interior donde la contaminación lumínica sea reducida.

Quienes permanezcan en grandes centros urbanos también podrán observar el eclipse, aunque con menor contraste visual debido a la iluminación artificial.

Los astrónomos recuerdan que no existe ningún riesgo para la vista al mirar un eclipse lunar. Tampoco se requieren filtros, gafas especiales ni equipamiento profesional.

En conclusión, la recomendación principal para disfrutar del fenómeno es simple: elegir un lugar oscuro, apagar luces innecesarias y dedicar unas tres horas a contemplar uno de los espectáculos astronómicos más impactantes que podrá verse este año desde la Argentina.