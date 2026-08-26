Llega el primer shopping a La Plata: tendrá 100 locales, salas de cine, parque de diversiones y propuestas gastronómicas.

La Plata tendrá por primera vez en su historia un shopping, que estará ubicado en el predio de Gonnet.

La obra, que comenzó en septiembre de 2024, estará lista para abrir sus puertas entre junio y julio del 2027 .

Se trata de Distrito Diagonal, el proyecto que impulsa IRSA El desarrollo demanda una inversión de USD 220 millones y entre sus más de 100 locales, habrá siete salas de cine, un parque de diversiones y una amplia oferta gastronómica.

Qué va a tener el primer shopping de La Plata

El predio tiene más de 22.000 m² de área bruta locativa, distribuidos en 100 locales repartidos en dos niveles. A eso se suman 700 cocheras y 8.000 m² de plazas y espacios al aire libre.

Entre las propuestas de entretenimiento, el complejo va a tener un cine de siete salas y un parque de diversiones de 1.800 m².

En este sentido, la oferta gastronómica va a incluir más de 15 locales, con una combinación de grandes marcas y propuestas comerciales locales.

Las obras comenzaron en septiembre de 2024 y, según los últimos datos, ya alcanzan el 50% de avance .

Actualmente trabajan en el predio alrededor de 420 personas por día, una cifra que la empresa prevé duplicar cuando arranquen las obras de los locales.

Del total de la inversión, USD 60 millones corresponden puntualmente al centro comercial, mientras que el resto se destina al desarrollo urbano integral que rodea al shopping.

El proyecto además cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental, que incluye un plan de gestión social con visitas a colegios y universidades de la zona.

Llega el primer shopping a La Plata: tendrá 100 locales, salas de cine, parque de diversiones y propuestas gastronómicas. Proyectos de Grupo IRSA / Gemini

Cuándo abre y qué impacto va a tener en la región

Distrito Diagonal prevé abrir sus puertas entre junio y julio de 2027. Según las proyecciones de IRSA, el shopping va a recibir un promedio de 600.000 visitantes por mes, con foco en vecinos de La Plata, Gonnet y City Bell.

El proyecto, además, va a generar entre 1.000 y 1.200 puestos de trabajo directos e indirectos entre la construcción y la futura operación. Sin embargo, el impacto no se limita al centro comercial.

Desde IRSA precisaron que la obra mantiene el cronograma original y que el equipo de proyecto espera terminar la construcción a mediados del año próximo.

En este sentido, remarcaron que la cantidad de trabajadores en el predio se va a duplicar cuando arranquen las obras de los locales.

Según los responsables del desarrollo, Distrito Diagonal marca un paso clave en la expansión de IRSA en la provincia de Buenos Aires. No obstante, la empresa aclaró que el proyecto busca ser, ante todo, un nuevo punto de encuentro para la ciudad y su área de influencia.

La iniciativa contempla, a futuro, desarrollos residenciales y espacios para oficinas, salud y educación en el mismo predio. El acceso principal va a estar conectado con distintos sectores de la ciudad a través de Camino General Belgrano.

Con esta obra, la capital bonaerense deja atrás su histórica caracterización como “ciudad sin shopping” y suma un nuevo polo urbano de comercio, entretenimiento y servicios.