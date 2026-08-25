El eclipse lunar será visible en buena parte del país y alcanzará su máximo cerca de la medianoche (Fuente: Shutterstock).

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Colombia se prepara para observar uno de los fenómenos astronómicos más llamativos de agosto de 2026: un eclipse lunar parcial profundo que ocurrirá entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto . Durante el momento máximo, cerca del 93,9 % del diámetro de la Luna quedará dentro de la umbra terrestre, por lo que gran parte del satélite podrá adquirir una tonalidad rojiza o cobriza.

Una pequeña porción de la Luna permanecerá fuera de la umbra, por lo que habrá oscuridad parcial durante horas.

¿Cuándo será el eclipse lunar de agosto de 2026 en Colombia?

El eclipse comenzará en Colombia a las 8:23 p. m. del jueves 27 de agosto, cuando la Luna ingrese en la penumbra de la Tierra. Esta primera etapa será poco evidente porque el cambio en el brillo del satélite será sutil.

La fase parcial, que será mucho más fácil de observar, comenzará a las 9:33 p. m.. A partir de ese momento, la sombra más oscura de la Tierra comenzará a cubrir progresivamente el disco lunar.

El punto máximo llegará a las 11:12 p. m. del jueves 27 de agosto. En ese instante se producirá la mayor cobertura de la Luna y aproximadamente el 93,9 % de su diámetro estará dentro de la umbra terrestre.

La fase parcial terminará a las 12:51 a. m. del viernes 28 de agosto, mientras que el eclipse completo finalizará a las 2:01 a. m., cuando la Luna salga de la penumbra.

Horarios de la Luna de Sangre en Colombia

Fase del eclipse | Hora en Colombia

Inicio de la fase penumbral | 8:23 p. m.

Inicio del eclipse parcial | 9:33 p. m.

Punto máximo | 11:12 p. m.

Fin de la fase parcial | 12:51 a. m.

Fin del eclipse | 2:01 a. m.

En total, el fenómeno tendrá una duración aproximada de 5 horas y 38 minutos, aunque el periodo realmente llamativo será el comprendido entre el inicio y el final de la fase parcial.

¿Por qué la Luna se verá roja durante el eclipse lunar?

La explicación está en la atmósfera terrestre. Cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, nuestro planeta bloquea directamente parte de la luz solar que normalmente ilumina al satélite.

Sin embargo, la atmósfera no deja pasar todos los colores de la misma manera. La luz rojiza y anaranjada puede desviarse hacia la Luna, mientras las longitudes de onda más cortas se dispersan con mayor facilidad.

Por eso, durante un eclipse lunar profundo, la parte de la Luna que queda dentro de la umbra puede adoptar colores rojizos, anaranjados o cobrizos. La intensidad exacta del tono dependerá también de las condiciones de la atmósfera terrestre en ese momento. NASA explica que, durante este eclipse, la parte de la Luna que permanezca iluminada será cada vez más pequeña mientras aumenta la superficie que adquiere el tono cobrizo.

¿En qué ciudades de Colombia se podrá ver la Luna de Sangre?

El eclipse podrá observarse desde numerosas zonas de Colombia, siempre que el cielo se encuentre despejado. Los horarios generales se mantienen prácticamente iguales en el territorio nacional, aunque la posición de la Luna sobre el horizonte varía según la ciudad.

Entre las ciudades desde las que podrá seguirse el fenómeno están Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Santa Marta y Villavicencio, entre otras. Las proyecciones de observación muestran que el máximo ocurrirá alrededor de las 11:12 p. m. en diferentes puntos del país .

En Bogotá, por ejemplo, la Luna estará a una altura aproximada de 72 grados durante el máximo, mientras que en otras ciudades la posición puede variar.

¿Cómo ver el eclipse lunar del 27 de agosto desde Colombia?

Para observar la Luna de Sangre no será necesario utilizar equipos especiales. El eclipse lunar puede mirarse directamente a simple vista, a diferencia de un eclipse solar, que sí requiere protección ocular adecuada.

Para aprovechar mejor el espectáculo astronómico, lo recomendable es buscar un sitio con poca contaminación lumínica, un horizonte despejado y buena visibilidad del cielo.

Los binoculares también pueden ayudar a distinguir detalles de la superficie lunar, mientras que un telescopio permitirá observar con mayor precisión el avance de la sombra sobre el satélite.

La principal dificultad para los observadores colombianos será el clima: si hay nubosidad abundante justo durante las fases más importantes, la Luna podría quedar parcialmente o completamente oculta.

¿Cuándo volverá a verse un eclipse lunar total desde Colombia?

Después del evento de agosto de 2026 habrá otros eclipses lunares visibles desde Colombia. En febrero y agosto de 2027 se producirán eclipses penumbrales, mientras que en enero de 2028 habrá otro eclipse lunar parcial.

El próximo eclipse lunar total visible desde Colombia está previsto para el 26 de junio de 2029, es decir, casi tres años después del fenómeno de agosto de 2026. Durante ese evento, la totalidad será visible desde Colombia .

Además, habrá otro eclipse lunar total visible desde el país el 20 de diciembre de 2029.