Short selling: qué es apostar a que una acción baja y cómo funciona el mecanismo
Ganar cuando una acción cae parece contraintuitivo, pero es una práctica habitual en los mercados financieros globales. Entender cómo funciona el short selling es clave para comprender por qué los precios se mueven como se mueven.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 28 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.