Al cierre de los mercados de este miércoles, 26 de agosto de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.485. Esta cifra señala una diferencia de -2,31% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se sitúa en un rango superior, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta subida puede reflejar un incremento en la demanda de dólares o una estabilidad en el mercado que está favoreciendo su cotización. La tendencia sugiere que los inversores están mostrando confianza en la moneda, lo que puede tener repercusiones en la economía local.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial es del 33.63%, lo que es superior a la volatilidad anual del 33.42%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.535, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y saldar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central suprimió las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: