Llega un eclipse lunar a España: a qué hora será y desde qué provincias podrá verse mejor (foto: Shutterstock).

Tras el eclipse solar total que sorprendió a España en la tarde-noche del 12 de agosto , este próximo 28 de agosto un nuevo eclipse parcial de Luna será visible en todo el país.

Un eclipse lunar se produce cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, de forma que los tres cuerpos quedan prácticamente alineados. Además, la Tierra bloquea parcial o totalmente la luz solar que normalmente iluminaría la superficie de la Luna.

Asimismo, si bien no se trata de una luna de sangre, la parte de la Luna que entre en la umbra podrá adquirir tonos cobrizos o rojizos. Esto se debe a que la atmósfera terrestre desvía parte de la luz solar hacia la sombra, especialmente las longitudes de onda rojizas.

¿Desde dónde se podrá observar el eclipse lunar?

Según la recomendación de los expertos, la observación del eclipse podrá hacerse a simple vista y, al no suponer ningún peligro, no requerirá gafas especiales . De esta forma, de acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el eclipse no se verá de la misma forma en todo el país.

Por ejemplo, en el centro y este peninsular, así como en las islas Baleares y Melilla , la Luna se pondrá antes de que termine la fase parcial del eclipse. Mientras tanto, en el resto de la Península, las islas Canarias y Ceuta, el ocaso lunar tendrá lugar después de que acabe la fase parcial.

De esta forma, el oeste será el mejor sitio para presenciar el fenómeno astronómico. Además, un eclipse lunar puede verse desde todo el hemisferio que tenga la Luna a la vista en ese momento, a diferencia de un eclipse solar total. Es por eso que algunas fases de este eclipse podrán verse en el oeste de Asia, África y América.

Además, la fase parcial del eclipse arrancará a las 04:34 horas y alcanzará su punto máximo alrededor de las 06:13, cuando cerca del 93% del diámetro aparente de la Luna quedará cubierto por la sombra terrestre . La fase parcial finalizará a las 07:52 horas, aunque en algunas zonas la Luna se pondrá antes.

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Se acercan otros dos eclipses: cuándo serán

El eclipse del 28 de agosto no será el último que experimentará la región, sino que se espera un próximo evento en la Península el 2 de agosto de 2027 .

En este caso, el evento será en pleno día, alrededor de las 10:45 de la mañana, y será visible en el sur de Andalucía. Específicamente, podrá verse claramente en la costa de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además, tendrá una duración de seis minutos.

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Por otro lado, el otro gran eclipse tendrá lugar el 26 de enero de 2028 , poco antes de las seis de la tarde. En este caso, el eclipse será anular. Esto significa que la Luna no cubrirá completamente el Sol, sino que se interpondrá delante del astro y dejará entrever un “anillo de fuego” a su alrededor.