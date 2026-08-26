A un mes de haber concretado su primera compra, el primer REIT (Real Estate Investment Trust) de la Argentina sumó una nueva propiedad. El fondo impulsado por Grupo IEB, cuyo CEO es Juan Ignacio Abuchdid, y Grupo Briones, liderado por Beltrán Briones, empresario e influencer del real estate, compró el edificio de oficinas que actualmente alquila PedidosYa, en el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires.

El edificio tiene 2282 metros cuadrados y 12 cocheras y fue adquirido por u$s 5,3 millones. Actualmente, PedidosYa alquila las oficinas por u$s 45.999 mensuales, un contrato que le deja al fondo una rentabilidad anual del 10,32%.

Es la segunda compra que concreta el fondo desde que recaudó más de u$s 40 millones entre 3452 inversores. La primera había sido una residencia de 700 metros cuadrados en Barrio Parque, por la que desembolsó u$s 3,6 millones. La propiedad está ubicada a 80 metros de la mansión que compró el multimillonario estadounidense Peter Thiel.

Además, el fondo está cerca de concretar su tercera compra. Según pudo saber El Cronista , esta vez se inclinaría por un departamento.

La segunda compra

La compra de un edificio de oficinas estaba dentro de las alternativas que el fondo analizaba desde su lanzamiento . Aunque la búsqueda se concentraba principalmente en propiedades residenciales, también estudiaban oportunidades en oficinas y locales comerciales.

Antes de concretar la primera adquisición, Abuchdid había adelantado a El Cronista que tenían decenas de propiedades bajo análisis en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

“Tenemos decenas de citas programadas y varios inmuebles que están entrando en la terna final para realizar ofertas”, había explicado.

Una de las condiciones que se fijaron desde el comienzo fue buscar propiedades terminadas y, preferentemente, con contratos de alquiler vigentes. Así ocurrió con las primeras dos adquisiciones.

La mansión de Barrio Parque ya estaba alquilada por u$s 18.000 mensuales, mientras que PedidosYa paga casi u$s 46.000 por mes por el edificio del Distrito Tecnológico.

Entre ambas operaciones, el REIT ya desembolsó u$s 8,9 millones. A su vez, las dos propiedades generan cerca de u$s 64.000 mensuales en alquileres

Cómo funciona el primer REIT argentino

El fondo fue autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y es el primer REIT del mercado local. El instrumento permite invertir en una cartera de propiedades a través de cuotapartes que cotizan en Bolsa , sin necesidad de comprar directamente un inmueble.

La suscripción mínima fue de $ 1000 y participaron 3452 inversores, entre personas físicas y jurídicas.

Las cuotapartes cotizan en el mercado secundario, por lo que los inversores pueden comprarlas o venderlas sin tener que esperar a que el fondo venda las propiedades.

A medida que concrete nuevas operaciones, el fondo informará los inmuebles que incorpore, cuánto pagó por cada uno, sus contratos de alquiler y las valuaciones correspondientes.

“Va a ser todo muy transparente. Por cada propiedad que compremos vamos a enviar una información relevante al mercado”, había explicado Abuchdid a El Cronista.