En esta noticia ¿Qué significa soñar con dinero?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 26 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este miércoles, 26 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8832 - Dinero

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 26 de agosto

1° 8832 11° 1553 2° 2317 12° 4923 3° 0270 13° 5663 4° 5214 14° 9665 5° 1146 15° 8904 6° 4792 16° 2814 7° 4171 17° 7056 8° 4240 18° 9239 9° 6898 19° 1485 10° 7390 20° 1758

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con Dinero suele simbolizar seguridad, éxito y valoración personal. Señala confianza en tus capacidades y próximas oportunidades.

Si el Dinero falta o se pierde, refleja miedo a la carencia o culpa. El contexto emocional afina la interpretación.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.