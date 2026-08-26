La licencia de conducir puede ser suspendida cuando un conductor acumula determinadas infracciones de tránsito. El sistema establece sanciones según la gravedad de cada falta y busca reforzar el cumplimiento de las normas de seguridad vial.

En este marco, el Decreto 437/2011 reglamentó el sistema de puntos de la Licencia Nacional de Conducir. Según la infracción cometida, se descuentan puntos y, al alcanzar determinados límites, pueden aplicarse suspensiones o inhabilitaciones.

Quiénes son los conductores que podrían perder su licencia de conducir

Cuando un conductor obtiene su Licencia Nacional de Conducir en Argentina, queda alcanzado por el Sistema de Scoring, que asigna un total de 20 puntos a cada titular.

Ante la comisión de determinadas infracciones de tránsito, se produce una quita progresiva de puntos, cuya magnitud depende de la gravedad de la falta cometida.

Confirmado en el decreto 437/2011: eliminan todas las licencias de conducir de las personas que formen parte de esta lista

Los puntos descontados impactan al conductor que aparezca en el acta de infracción. En cambio, si la infracción es automática, se aplicará al titular registral del vehículo.

Penalizaciones por puntos perdidos en la licencia de conducir: ¿cuánto tiempo puedo quedar inhabilitado?

Cuando un conductor comete varias infracciones de tránsito de manera simultánea, el descuento de puntos podrá alcanzar un máximo de 15 puntos, salvo que la suma correspondiente a las faltas cometidas resulte inferior.

En caso de registrar una pérdida de puntos, se aplicarán las siguientes penalizaciones, de acuerdo con la cantidad de unidades descontadas.

La primera vez se les inhabilitará el carnet por 60 días . El plazo se reducirá a la mitad si se trata de una licencia profesional. Durante este periodo, los infractores deberán realizar y aprobar cursos de seguridad vial.

En la segunda pérdida total , quedarán inhabilitados por 120 días , siendo la mitad para los profesionales. Asimismo, deberán aprobar los cursos de vialidad.

Para la tercera pérdida de puntos, se suspenderá la licencia por 180 días y, en caso de reincidencia, la sanción se duplicará sucesivamente.

Licencia de conducir: cómo funciona el sistema de scoring, cuántos puntos pierde cada infracción y cuándo pueden inhabilitarte

¿Cómo recuperar puntos de la licencia de conducir efectivamente?

Hay circunstancias en las cuales es posible recuperar los puntos de la licencia de conducir, como se detalla a continuación:

Por estar 2 años sin tener una sanción de tránsito en su historial. En este contexto, se reintegra el puntaje total.

Por realizar y aprobar cursos de seguridad vial. Cada curso puede proporcionar hasta 4 puntos, aunque se permite la inscripción únicamente cada 2 años. En el caso de las licencias de conducir profesionales, este plazo se reduce a un año.

¿Cómo consultar cuántos puntos tengo?

El puntaje personal puede ser determinado siguiendo una serie de pasos:

Acceder a la página oficial (miScoring) Proporcionar los datos personales, incluyendo tipo de DNI, número y sexo correspondiente al trámite Se mostrarán los datos del conductor junto con el puntaje restante. Es importante verificar si existe un sistema de scoring local en las respectivas jurisdicciones.

Más control y educación sobre licencias de conducir en el país

Según el Gobierno, la reducción de puntos se determinará según la naturaleza de la infracción cometida al volante:

Infracción Puntos a descontar Circular con licencia vencida 5 Circular sin VTV o RTO 4 Circular sin casco en motos 5 Circular sin seguro 4 No respetar semáforos 5 Conducir con impedimentos físicos o psíquicos, bajo efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos 10 No respetar los límites de velocidad (menos del 30%) 5 No respetar los límites de velocidad (más del 30%) 10 Conducir con una inhabilitación o suspensión 20 Participar u organizar competencias no autorizadas de destreza o velocidad con autos en la vía pública 20

El Gobierno también planea implementar campañas de concientización sobre la importancia de respetar las normas de tránsito para mejorar la seguridad vial en el país. Estas iniciativas contarán con el apoyo de ONGs.

Además, se prevé la incorporación de tecnología para facilitar el control de infracciones, como cámaras de vigilancia en puntos críticos. Esto permitirá a las autoridades actuar rápidamente ante posibles riesgos en las vías.

¿En qué otros casos se puede suspender la entrega de la licencia?

Además de las sanciones por infracciones, la licencia de conducir puede no renovarse cuando el conductor no cumple con los requisitos de aptitud exigidos. En el caso de los mayores de 65 años, deben acreditar sus condiciones psicofísicas para continuar conduciendo.

La evaluación contempla aspectos de la visión, audición, capacidad física y aptitud psíquica. Si la persona no acredita las condiciones necesarias, puede quedar impedida de renovar el registro.

Cabe destacar que la edad, por sí sola, no implica la pérdida automática de la licencia. Únicamente se determinará por la aprobación de las evaluaciones pertinentes.