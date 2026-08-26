La cotización deldólar este miércoles, 26 de agosto de 2026 llegó a 3117.48 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de 1,76%.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 1.39%, mientras que en el último año cayó 17.99%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia bajista.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el dólar registró 6 alzas y 4 bajas, sin jornadas estables y cerró con impulso alcista tras cuatro subidas consecutivas.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, que es del 14.06%, es mayor que la volatilidad anual del 13.82%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar presenta una tendencia al alza luego de cuatro días consecutivos. Este incremento sugiere un mayor interés en la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Quienes deseen adquirir 100 dólares en Colombia, a un valor por unidad de 3117.48 pesos colombianos, deberán pagar 311748.00 pesos colombianos; 200 dólares costarán 623496.00 pesos colombianos y 500 dólares, 1558740.00 pesos colombianos.