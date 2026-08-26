El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que enviará a la Legislatura Provincial un proyecto de ley para implementar el programa “Alivio Cordobés”, una iniciativa destinada a familias con deudas de consumo que tienen dificultades para afrontar sus cuotas.

La propuesta busca reducir el costo financiero y permitir que distintos compromisos puedan concentrarse en un único plan de pago.

Según trascendió, el esquema contempla la participación del Banco de Córdoba y de entidades financieras privadas que decidan adherirse. Según anticipó el Gobierno de Córdoba, las refinanciaciones podrían ofrecer tasas de hasta el 35% y plazos de entre 24 y 48 cuotas.

Alivio Cordobés: cómo funcionará la refinanciación de deudas

El proyecto propone que las familias puedan unificar deudas pequeñas en una sola cuota, con condiciones de refinanciación más previsibles y tasas inferiores a las que actualmente enfrentan en el mercado.

La iniciativa se plantea como un esquema de esfuerzo compartido. El Estado provincial aplicaría una reducción impositiva sobre las operaciones comprendidas en el programa, mientras que las entidades financieras resignarían parte de su margen de rentabilidad.

En concreto, la propuesta contempla llevar a cero la alícuota de Ingresos Brutos para las operaciones de refinanciación alcanzadas por el programa. A cambio, los bancos adheridos ofrecerían tasas de hasta el 35%.

El objetivo es que quienes tengan varios compromisos financieros puedan reorganizarlos y afrontar una única cuota mensual acorde a su capacidad de pago.

Alivio Cordobés: cómo será el programa de Córdoba para refinanciar deudas y bajar las tasas de interés

Quiénes podrán acceder a la iniciativa de Llaryora y qué deudas quedarán afuera

El proyecto todavía debe ser enviado y debatido en la Legislatura de Córdoba, por lo que algunos de los requisitos de acceso deberán quedar definidos durante el tratamiento de la iniciativa.

De acuerdo con lo anticipado por el ministro de comunicación provincial, Daniel Pastore, el programa estará dirigido a deudas vinculadas con el consumo y quedarán excluidos los compromisos originados en juegos de azar.

Además, la normativa establecerá un tope de ingresos para determinar quiénes podrán acceder al beneficio. La intención oficial es concentrar la medida en hogares que hayan quedado en mora como consecuencia de sus dificultades económicas.

Los beneficiarios deberán asumir un plan de regularización y cumplir con las nuevas condiciones de pago. De esta manera, el programa no contempla una condonación de las deudas, sino una alternativa para refinanciarlas y reducir su carga financiera.

Menos intereses y más consumo: cuál es el objetivo del “Alivio Cordobés”

El Gobierno de Córdoba sostiene que la reducción de las cuotas podría liberar parte de los ingresos que actualmente se destinan al pago de intereses y deudas.

La expectativa oficial es que ese dinero vuelva al circuito comercial y contribuya a reactivar el consumo en comercios y servicios de la provincia. Llaryora defendió la iniciativa al considerar que aliviar el endeudamiento familiar puede ayudar también a sostener la actividad económica y el empleo.

Al mismo tiempo, desde la Provincia reconocieron que existe una preocupación por quienes cumplen regularmente con sus obligaciones. Pastore anticipó que el Gobierno analiza medidas para generar algún tipo de reconocimiento para los usuarios del sistema crediticio que sí mantienen sus pagos al día.