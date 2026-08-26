La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos que cobrarán jubilados y pensionados durante septiembre de 2026. La actualización incluye un incremento del 2,1% en los haberes previsionales y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado a reforzar los ingresos de millones de beneficiarios.

Con esta decisión, los titulares de la jubilación mínima volverán a recibir el complemento económico junto con el haber mensual, una medida que busca sostener el poder adquisitivo frente al avance de la inflación. Sin embargo, hay un grupo que cobra un extra diferencial.

Bono especial para jubilados: cuánto cobran los que reciben más que la mínima de ANSES

La principal novedad para septiembre es que el refuerzo extraordinario de $70.000 continuará vigente. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima accederán al monto completo del bono junto con sus haberes habituales.

El pago se realizará de forma automática, por lo que no será necesario realizar ningún trámite adicional para percibirlo.

Además, aquellos beneficiarios cuyos ingresos se ubiquen por encima de la jubilación mínima podrán acceder a un bono proporcional hasta alcanzar el límite establecido por el esquema vigente .

El bono será para los jubilados que cobren el haber mínimo.

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en septiembre de 2026?

Tras la actualización anunciada por ANSES, la jubilación mínima quedará conformada por:

Haber mínimo: $428.633,20

Bono extraordinario: $70.000

Total bruto a cobrar: $498.633

Cabe recordar que sobre el monto final pueden aplicarse descuentos correspondientes a la cobertura de salud y otros conceptos previstos por la normativa vigente.

¿Quiénes reciben el bono extraordinario de ANSES?

El refuerzo de $70.000 alcanzará a distintos grupos que forman parte del sistema previsional nacional:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

Titulares de pensiones graciables otorgadas por el Estado nacional.

La acreditación se efectuará junto con el pago habitual de cada prestación.

En cuánto quedó la jubilación máxima

Por otra parte, ANSES actualizó el tope previsional. Con el aumento correspondiente a septiembre, la jubilación máxima ascenderá a $2.884.296 brutos.

Este importe puede variar según la situación particular de cada beneficiario debido a descuentos obligatorios o retenciones aplicables.



