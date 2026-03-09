El Gobierno de Javier Milei confirmó un triple feriado y un día no laborable con fines turísticos que darán lugar a dos fines de semana largos consecutivos. Sin embargo, como se sumó un asueto adicional a los descanso de Semana Santa para los primeros días de abril, habrá una oportunidad ideales para descansar o planificar una escapada. Además del descanso extendido de Carnaval y sobre el fin del verano, millones de argentinos podrán aprovechar este asueto de 5 días para tomarse unos últimos días de vacaciones y disfrutar de la playa o al aire libre dado que luego ya habrá temperaturas más frías en otoño. El próximo feriado nacional será el martes 24 de marzo, fecha inamovible correspondiente al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de las víctimas durante la última dictadura cívico‑militar. El asueto conocido por su slogan Nunca Más busca reconocer la importancia de la democracia y del Estado de derecho. Además, este año el Gobierno sumó un día no laborable con fines turísticos para el lunes 23 de marzo, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana extra largo de cuatro días. Este día no es feriado y así, cada empleador definirá si se trabaja o no. A los feriados de marzo se sumará otro fin de semana largo casi pegado en abril. El Gobierno anunció cuándo serán los feriados de Semana Santa que unificará también a una fecha patria: De esta manera, habrá un doble descanso de 8 días si se toman en cuenta los feriados de Pascua y el Día de la Memoria, con la jornada no laborable incluida. Sin embargo, no serán jornadas consecutivas, sino que habrá casi 10 días en el medio. El fin de semana largo de Pascua será de 5 días e incluirá el jueves 2 de abril donde se conmemora el Día de los Caídos en Malvinas y coincidirá con el día de la Última Cena. Por otro lado, además del Viernes Santo, el sábado y el domingo de Pascua, habrá un día extra. El lunes 6 de abril será feriado en distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires que conmemoran su aniversario como las siguientes: Estos son los feriados y días no laborables que restan para lo que queda del año: