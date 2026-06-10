El tablero político nacional empieza a dar señales concretas sobre cómo se perfilan las diferentes fuerzas de cara a las elecciones presidenciales de 2027, en un país polarizado pero que no le cierra las puertas a la aparición de una tercera alternativa.

Un reciente estudio de la consultora Tendencias, al que tuvo acceso El Cronista, radiografió el escenario electoral y reveló una contienda que vuelve a poner frente a frente a dos figuras que encarnan gestiones antagónicas, todo esto en medio de un clima social que empieza a exhibir signos de agotamiento.

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