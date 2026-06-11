La cotización deldólar este jueves, 11 de junio de 2026 llegó a 3489.18 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -2,4%.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -2.93% y en el último año acumuló un descenso de -10.97%, mostrando una tendencia bajista sostenida.

Conocé la cotización de este viernes, 8 de mayo de 2026.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días el dólar alternó movimientos con alta volatilidad: 6 caídas y 4 subidas, sin días estables, rematando con una racha descendente que deja un sesgo bajista al cierre.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 15.06%, lo que indica un comportamiento inestable en comparación con la volatilidad anual del 13.26%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza. Esto indica confianza en el mercado, lo que podría atraer más inversiones en el futuro.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 348,917.99 pesos colombianos; 200 dólares costarán 697,835.98 pesos y 500 dólares, 1,744,589.95 pesos.