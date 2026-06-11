En esta noticia Sector aerocomercial en Argentina

A partir de septiembre de este año, Air France, la aerolínea bandera de Francia, aumentará la capacidad de sus vuelos entre Buenos Aires y París. La decisión se enmarca en un acuerdo bilateral que firmó el gobierno nacional con la República Francesa y que modifica el memorando suscripto en París el 24 de febrero de 1998.

De esta manera, ya son 57 los países que se incorporan a la medida de liberalización aérea impulsada por el Ejecutivo, más conocida como política de “ cielos abiertos ” , que permite a las líneas aéreas operar con mayor libertad en rutas, frecuencias y precios.

Asimismo, el acuerdo mantiene la posibilidad de celebrar convenios de código compartido con líneas aéreas de terceros Estados. Es decir, se habilita la posibilidad de que una compañía venda boletos para un vuelo que podría ser operado físicamente por otra.

“Esto permitirá que aerolíneas argentinas y francesas puedan comercializar conjuntamente vuelos hacia distintos destinos, ampliando las alternativas de conectividad y ofreciendo más opciones de viaje para los pasajeros”, indicó la Secretaría de Transporte mediante un comunicado.

“La desregulación del sector aerocomercial y la apertura del mercado aéreo, impulsadas mediante la política de Cielos Abiertos, fortalecen la relación bilateral en materia de servicios aéreos entre ambos países, promoviendo una mayor competitividad y ampliando la conectividad para los pasajeros”, agregó.

Tras este anuncio, Francia se convierte en el 57º Estado en firmar este tipo de acuerdo con la Argentina.

Los otros países son: Brasil, Canadá, Chile, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú, Ruanda, Ecuador, Uruguay, Chipre, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Islandia, Letonia, Qatar, República Checa, Turquía, Alemania, El Salvador, Singapur, Rumania, Bulgaria, Guyana, Luxemburgo, Honduras, Italia, Hong Kong, Grecia, Zimbabue, Austria, Marruecos, Saint Martin, Uganda, Sudáfrica, Eswatini, Polonia, Seychelles, Costa Rica, Togo, Cabo Verde, Curazao, Omán, Bahamas, Mali, Vietnam, Gambia, Malasia, Ghana, España, Serbia, Guatemala, Antigua y Barbuda e Israel.

Sector aerocomercial en Argentina

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) difundió este miércoles las últimas estadísticas correspondientes a los primeros cinco meses del año. Entre enero y mayo de 2026 los aeropuertos de todo el país movilizaron un total de 21.413.752 pasajeros, superando en un 3% el récord previo para el período enero-mayo, registrado en 2025 (20.764.122).

“Los niveles de actividad registrados durante mayo contribuyeron a consolidar este resultado, con 3.510.181 pasajeros y 28.097 movimientos aéreos en los aeropuertos de todo el país”, informó la ANAC.

En el segmento de cabotaje, durante los primeros cinco meses del año se registraron 13.641.352 pasajeros en los aeropuertos, mientras que la actividad internacional continuó mostrando un desempeño positivo. En el acumulado enero-mayo, se registraron 7.772.400 pasajeros internacionales y 51.179 movimientos internacionales, las cifras más altas alcanzadas para ese período.

En materia de conectividad, mayo incorporó nuevas alternativas para los pasajeros. Plus Ultra inició sus operaciones entre Madrid y Buenos Aires. Arajet comenzó a operar la ruta Punta Cana–Mendoza y el 16 de junio iniciará Punta Cana-Rosario, ampliando las conexiones internacionales directas desde el interior del país.