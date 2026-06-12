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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 11 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 11 de junio de 2026. A la cabeza salió el 0102 (Niño).

 1°0102 11°2563 
 5809  12°8698
 3°7539  13°5721 
 3123  14°5588 
 5063  15°7413 
 6°8801  16°8410
 1481  17°8452 
 4761  18°8957 
 4677  19°3154 
 10°8770 20°2352 

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¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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