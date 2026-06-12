La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 11 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 11 de junio de 2026. A la cabeza salió el 0102 (Niño).

1° 0102 11° 2563 2° 5809 12° 8698 3° 7539 13° 5721 4° 3123 14° 5588 5° 5063 15° 7413 6° 8801 16° 8410 7° 1481 17° 8452 8° 4761 18° 8957 9° 4677 19° 3154 10° 8770 20° 2352

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.