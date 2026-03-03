Tras un febrero que contó con los tradicionales feriados de Carnaval, marzo de 2026 se presenta como un mes clave para el turismo interno y el descanso laboral en Argentina. Según el cronograma oficial de feriados nacionales, este mes contará con un fin de semana extralargo de cuatro días, producto de una fecha histórica y un feriado con fines turísticos. El calendario oficial marca que el próximo descanso extendido se dará en la cuarta semana del mes. Las fechas confirmadas son: Al unirse con el sábado 21 y el domingo 22 de marzo, los argentinos podrán disfrutar de un mega fin de semana de cuatro días, ideal para escapadas de cercanía o descanso antes del cierre del primer trimestre del año. El 24 de marzo es una de las fechas más significativas del calendario civil argentino. Se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, establecido por ley en 2002. La fecha recuerda el inicio del último golpe de Estado cívico-militar en 1976 y tiene como objetivo mantener viva la memoria sobre las víctimas del terrorismo de Estado y la defensa de los derechos humanos y el sistema democrático. Al tratarse de un feriado inamovible, la normativa establece que no puede ser trasladado a otra fecha, independientemente del día de la semana en que caiga. Para fomentar el sector turístico —uno de los motores de la economía nacional—, el Gobierno Nacional determinó que el lunes 23 de marzo funcione como feriado con fines turísticos. Esta facultad, otorgada por la Ley 27.399, permite fijar hasta tres días feriados o no laborables anuales destinados a promover el turismo que deben coincidir con lunes o viernes. En 2026, el 23 de marzo es el primero de estos “puentes” del año. De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, rigen normas específicas para la remuneración en estos días: Quienes ya estén planificando el resto del año, deben saber que, tras el descanso de marzo, el próximo hito en el calendario será en abril, con la llegada de la Semana Santa. En 2026, el Viernes Santo caerá el 3 de abril, lo que generará un nuevo fin de semana largo apenas diez días después del de marzo.