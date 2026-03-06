En medio de una catarata de cierres de empresas ligadas a la industria, el comercio y el agro y mientras también arrecian las noticias de compañías que entran en procesos preventivos de crisis para tratar de no correr la misma suerte, el Gobierno tendrá la posibilidad de mostrar “brotes verdes” de la mano de un anuncio de inversión que hará Mercado Libre, la plataforma líder de comercio electrónico en la región. Según pudo confirmar El Cronista, hacia mediados de marzo la compañía comunicará que levantará un nuevo centro de almacenamiento y distribución de productos. Si bien no está confirmado el monto del desembolso que implicará su construcción y desarrollo, se tratará de una nave de unos 100 mil metros cuadrados, que de hecho por tamaño se transformará en la más grande que tienen en la Argentina. Puntualmente, el galpón gigante desde el que la compañía prepara y distribuye los pedidos que en muchos casos llegan en un día estará emplazado en la llamada Plaza Industrial Escobar, donde ya se están realizando los movimientos de suelo previos. La construcción estará a cargo de la compañía Plaza Logística, que es el aliado histórico de Meli en este tipo de emprendimientos desde que levantaron el primer centro en terrenos de Mercado Central en 2019, que fue ampliado el año pasado con una nueva nave en esa zona y replicado más tarde en Tres de Febrero. En el municipio que encabeza el peronista Ariel Sujarchuk, que fue fugazmente secretario de Economía del Conocimiento en el gobierno de Alberto Fernández, esperan que el nuevo centro logístico emplee en un primer momento 1300 personas para llegar cuando esté a pleno a tener más de 3000 trabajadores. La expectativa es que el anuncio se concrete alrededor del 18 o 20 de marzo. Será el mayor centro de distribución de la empresa en la Argentina. De hecho, los galpones del Mercado Central tienen 65 mil y 35 mil metros cuadrados cada uno, el de Tres de Febrero tiene unos 35 mil metros cuadrados también mientras en este caso se levantarán de una unos 100 mil metros más. Desde mediados de la década de 2010, Mercado Libre ya levantó más de 20 centros de este tipo en América latina. Se trata del sistema de “fulfillment” que tomaron de su competidor Amazon, que le permite acopiar productos de los vendedores que publican en la plataforma para organizar los pedidos con mayor velocidad y poder potenciar la entrega en 24 y 48 horas, un gatillo de mayores transacciones. La noticia de la nueva inversión en Escobar llega en un momento de comunión ideológica total entre el fundador de la compañía, Marcos Galperin, y el presidente de la Nación, Javier Milei. De hecho, en 2024, cuando anunciaron la ampliación de la presencia en La Matanza, el jefe de Estado fue a la sede de la compañía en Saavedra y le dijo al anfitrión que era un “benefactor social”. Este fin de semana, en tanto, tras el discurso en el Congreso en el que Milei atacó a la oposición y a un grupo de empresarios, Galperin posteó en X: “100% de acuerdo”. “Es para potenciar el comercio de importaciones chinas”, dijeron a este medio allegados a la inversión que está en marcha. Mercado Libre ya levantó un centro logístico en China, de manera tal de acopiar mercaderías para vender a todos los países de Latinoamérica donde opera, de forma tal de prepararse mejor para enfrentar la competencia de Temu y Shein, las plataformas del gigante asiático que se expanden con fuerza. “Ahora la competencia es China”, dijo Galperin en un podcast reciente. En México, ya el 15% de lo que vende Mercado Libre es de origen chino. En el resto de los países va camino a tener cada vez más penetración de ese tipo de mercadería. Y para ello, el crecimiento de la pata logística es crucial. Desde enero, Galperin dejó su lugar de CEO a Ariel Szarfsztejn, justamente el hombre que potenció el desarrollo de los centros de distribución que fueron claves para aprovechar el salto de ventas que llegó con la pandemia. A propósito del apoyo de Galperin a Milei, el sello de Mercado Libre también estará presente en la Argentina Week, el foro de inversiones que recibirá al jefe de Estado la semana que viene en Nueva York. El encuentro, donde estarán los CEOs de grandes compañías internacionales, tiene como uno de sus main sponsors a Kaszek Ventures, el fondo de inversión en startup más grande de la región fundado por Hernán Kazah, cofundador de Meli, y Nicolás Szekasy, su histórico gerente financiero. Se trata de una compañía que creció de la mano de inversiones del propio Marcos Galperin. Además, otro auspiciante es el Consejo de las Américas, cuya titular, Susan Segal, también integra el directorio del unicornio que cotiza en el Nasdaq.