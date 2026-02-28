El calendario oficial, confirmado por la Jefatura de Gabinete, está publicado en la página web del Gobierno nacional. En el mismo se pueden encontrar todos los feriados y no laborables del año. En este sentido, se aproxima Semana Santa, en la cual las sucursales de todos los bancos permanecerán cerradas. En el 2026, el Jueves Santo, coincide con el feriado coincide con el feriado nacional inamovible por Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el 2 de abril. Y el Viernes Santo será el 3 de abril. Es decir, del 2 de abril al 5 de abril los bancos no estarán disponibles y los clientes que tengan planeado realizar algún trámite deberán tener esta información en cuenta. Los bancos del país permanecerán cerrados durante la Semana Santa y los clientes deberán tener en cuenta esta información ante cualquier eventualidad. Esta medida afecta a todas las sucursales, sin embargo, los usuarios podrán acceder a servicios digitales. Aunque las sucursales estarán cerradas, los usuarios podrán acceder a sus cuentas a través de: Por estos canales, se podrán realizar operaciones como: consulta de saldos, transferencias de dinero y pago de servicios. La operatividad digital y automática continuará funcionando con normalidad, por lo que no habrá interrupciones en estos servicios durante la Semana Santa del 2026.