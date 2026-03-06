El Gobierno de Javier Milei confirmó tres feriados y un día no laborable con fines turísticos que darán lugar a dos fines de semana largos consecutivos. El primero será durante la última semana de marzo y el segundo en los primeros días de abril. Así, habrá dos oportunidades ideales para descansar o planificar una escapada. Tras el descanso extendido de Carnaval y sobre el fin del verano, millones de argentinos podrán aprovechar estos asuetos para tomarse unos últimos días de vacaciones y disfrutar de la playa o al aire libre dado que luego ya habrá temperaturas más frías en otoño. El próximo feriado nacional será el martes 24 de marzo, fecha inamovible correspondiente al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de las víctimas durante la última dictadura cívico‑militar. El asueto conocido por su slogan Nunca Más busca reconocer la importancia de la democracia y del Estado de derecho. Además, este año el Gobierno sumó un día no laborable con fines turísticos para el lunes 23 de marzo, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana extra largo de cuatro días. Este día no es feriado y así, cada empleador definirá si se trabaja o no. A los feriados de marzo se sumará otro fin de semana largo casi pegado en abril. El Gobierno anunció cuándo serán los feriados de Semana Santa que unificará también a una fecha patria: De esta manera, habrá un doble descanso de 8 días si se toman en cuenta los feriados de Pascua y el Día de la Memoria, con la jornada no laborable incluida. Sin embargo, no serán jornadas consecutivas, sino que habrá casi 10 días en el medio. Estos son los feriados y días no laborables que restan para lo que queda del año: