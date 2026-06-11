El banco Central resolvió que, desde este viernes 12 de junio se flaxibilizarán los préstamos en dólares y los bancos podrán prestar a aquellos solicitantes que cuenten con garantías en moneda extranjera otorgadas por exportadores.

Así lo dispuso la Comunicación “A” 8446, que estableció como requisitp que los exportadores que aporten su garantía para el crédito deben contar con ingresos habituales provenientes de operaciones de comercio exterior que guarden razonable relación con esa financiación.

“De esta forma se orientarían los recursos ociosos en moneda extranjera hacia otros sujetos sin afectar la capacidad de repago de esos depósitos. La norma tiene como marco el decreto 905/2002 del PE”, señalaron fuentes del BCRA a El Cronista.

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