Un grupo de trabajadores podrá disfrutar de un nuevo feriado el próximo viernes 20 de febrero que dará lugar a un fin de semana largo de tres días, que se suma a los asuetos de Carnaval, y será el último descanso extendido del segundo mes del 2026 para estas personas. Los argentinos alcanzados por estas tres jornadas no laborables tendrán la oportunidad de hacer una mini escapada en plena temporada de verano, debido a que contarán con un receso adicional de 3 días que permite aprovechar las últimas temperaturas altas del año calendario y empalmar con las 4 anteriores al utilizar solo dos hábiles. En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para ciudadanos de las provincias de Salta y de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año. El viernes de febrero será feriado en la localidad bonaerense de Indio Rico, en Salta capital y en Metán. Los habitantes de estas zonas tendrá un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a la temporada alta de verano. Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. El fin de semana del sábado 21 al domingo 22 febrero habrá diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos. El último feriado a nivel nacional fue el de Carnaval. El próximo descanso será en marzo, cuando tendrá lugar el fin de semana largo del 24 de marzo por el Día de la Memoria.