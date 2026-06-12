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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 11 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este jueves, 11 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0868 - Sobrinos

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 11 de junio

 1°0868 11°8961
 5744  12°6426
 3°8374 13°5282 
 7586  14°1552 
 4971  15°4305 
 6°5785  16°9023
 7415  17°9649 
 6546  18°3776 
 3031  19°0489 
 10°6915 20°6296 

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¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos suele reflejar vínculos familiares, protección y sentido de responsabilidad. Puede señalar ganas de cuidar, aconsejar o fortalecer lazos.

Si aparecen felices, sugiere armonía y oportunidades nuevas; si preocupados, advierte tensiones o asuntos pendientes en la familia.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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