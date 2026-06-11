Pese al descenso de la inflación al 2,1%, los plazos fijos siguen perdiendo frente al IPC, ya que en grandes bancos bajaron las tasas hasta por debajo del 15% anual. En Santander pagan 14,5%, mientras en Galicia 15%, en Patagonia 16% y en Ciudad 17%.

Esto provocó que el stock de plazos fijos del sector privado cayera de $ 63,9 billones a $ 63,6 billones en los últimos 30 días, según datos del Banco Central.

Los que subieron fueron los depósitos UVA, al ascender de $ 1,3 billón a $ 1,5 billón en el mismo período. No suben más porque los bancos lo esconden de su góndola, ya que no les conviene.

Plazos fijos UVA

Entonces, en algunos casos se debe ir a la app en lugar del Home Banking para poder encontrarlos, y les ponen un monto máximo. En algunas entidades, $ 1 millón como máximo, en otras hasta $ 5 millones.

Los ahorristas buscan esquivar estas trabas, y a veces lo consiguen. A veces, han logrado hacer un plazo fijo ajustable a la inflación por $ 1 millón, y luego otro por $ 1 millón, que el sistema no lo ha detectado, ya que cuando han puesto por $ 2 millones lo han rechazado, justificando que el máximo es $ 1 millón.

En otras ocasiones, le transfieren el dinero a sus parejas, o a sus hijos mayores de 18 años, para que lo puedan hacer, ya que el máximo establecido es por CUIT.

Chau carry trade

Esta baja de tasas pasivas lleva a un fin de las estrategias de carry trade. Tras cuatro meses consecutivos de caída, el tipo de cambio oficial cerró mayo al alza y, en el arranque de junio, profundiza esa tendencia.

La liquidación del agro y el ingreso de deuda financiera, que fueron la principal fuente de oferta de divisas durante el primer semestre, perderán tracción hacia la segunda mitad del año.

Además, la recuperación de la actividad comenzaría a presionar sobre la demanda importadora en un contexto de dolarización de carteras que se mantiene elevado.

Cerrar posiciones

“Así, las condiciones que sostuvieron el carry trade en la primera mitad del año difícilmente se repliquen, por lo que recomendamos cerrar estas posiciones y rotar hacia instrumentos hard-dollar, en particular hacia la curva soberana, sobre la que mantenemos una visión constructiva”, sugiere Justina Gedikian, Analista Sr. de Renta Fija de Cohen Aliados Financieros.

Las estrategias de carry trade fueron, hasta ahora, una de las más rentables del año: retornos en dólares del 20% en instrumentos CER y del 15% en tasa fija, apoyados en un tipo de cambio que encadenó cuatro meses consecutivos de caída.

Mayo cerró con la primera suba mensual del oficial en ese período, del 2,1%, aunque el MEP y el CCL todavía finalizaron a la baja, con caídas de 0,4% y 0,7%, respectivamente.

Dólar al alza

Sin embargo, en las primeras ruedas de junio, los tipos de cambio operaron con mayor presión y acumulan un alza. Esa racha tuvo como contrapartida una composición de flujos que difícilmente se sostenga.

La liquidación estacional del agro, los préstamos financieros en dólares y las liquidaciones de ONs corporativas –que le permitieron al BCRA acumular compras por u$s 10.000 millones en el año– comenzarían a moderarse hacia el segundo semestre, al tiempo que la recuperación de la actividad empezaría a impulsar la demanda importadora.

Con un tipo de cambio real 11% más apreciado que en enero, el segundo semestre arrancaría sin los amortiguadores que tuvo el primero.