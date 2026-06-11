Oficial | Cierran los bancos de Estados Unidos este viernes 19 de junio: queda suspendido el envío y recibo de dinero por 72 horas.

Los bancos de Estados Unidos permanecerán cerrados en todas sus sucursales de forma temporal en junio, el próximo viernes 19 por el feriado federal del Juneteenth Day (Día de la Emancipación), algo que sucede todos los años.

Los cierres permanentes de algunas sucursales, como los de Bank of America, son parte de una tendencia gradual hacia la banca digital, pero no son un cierre masivo ni repentino.

Las transacciones financieras en los Estados Unidos se verán suspendidas del 19 al 21 de junio hasta que la Reserva Federal reanude sus operaciones.

¿Qué ocurre el 19 de junio de 2026 en Estados Unidos?

El Juneteenth Day es un feriado federal de Estados Unidos que conmemora el fin de la esclavitud. La gran mayoría de los bancos cierran sus sucursales ese día porque la Reserva Federal (Fed) lo observa como feriado oficial.

Los Servicios Financieros de la Reserva Federal confirman oficialmente que el procesamiento FedACH termina el 18 de junio de 2026 a las 11:30 p.m. ET y se reanuda el 21 de junio de 2026 a las 5:30 p.m. ET.

Por lo que todas las transacciones financieras en los Estados Unidos se verán suspendidas durante ese período, hasta que la Reserva Federal reanude sus operaciones.

La Reserva Federal opera los “rieles de pagos” de los que dependen todos los bancos comerciales. Estas son: el sistema Fedwire para transferencias wire, el servicio FedACH para depósito directo y pagos, y la compensación de cheques. Cuando la Fed cierra, esos rieles se detienen.

El impacto en ciudadanos de México

Remesas y transferencias internacionales

Este es el impacto más directo para México dado que las transferencias wire —tanto domésticas como internacionales— requieren la participación de la Reserva Federal, por lo que no pueden enviarse ni recibirse en un día feriado bancario.

Las transferencias wire internacionales quedan pausadas hasta el siguiente día hábil (lunes 22 de junio).

El procesamiento ACH (remesas digitales, depósitos directos) también se detiene y se posterga al lunes 22 de junio.

Para evitar demoras, se recomienda realizar la transacción antes del jueves 18 de junio, o esperar al lunes 22 de junio.

Servicios que sí funcionan el 19 de junio