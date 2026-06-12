Este jueves, 11 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 2049 - La Carne

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 11 de junio

1° 2049 11° 8293 2° 4007 12° 1113 3° 8066 13° 2827 4° 1267 14° 0531 5° 9091 15° 0694 6° 7786 16° 1497 7° 5137 17° 3825 8° 0967 18° 4245 9° 8256 19° 4032 10° 1470 20° 3178

¿Qué significa soñar con La Carne?

Soñar con La Carne simboliza deseos, apetitos y necesidades básicas, tanto físicas como emocionales. También indica placer, tentaciones y búsqueda de satisfacción.

Si la carne luce fresca, señala vitalidad y abundancia; si aparece cruda, podrida o con sangre, advierte excesos, culpa o conflictos internos.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.