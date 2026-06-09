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El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas y viento fuerte que se extenderán durante al menos 96 horas, con lluvias intensas y ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. El mal tiempo se mantendría, al menos, hasta el viernes, según los últimos informes oficiales.

El pronóstico anticipa un escenario complejo, con precipitaciones persistentes, momentos de fuerte actividad eléctrica y viento sostenido. Estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación y posibles interrupciones en servicios, especialmente en zonas bajas de la ciudad y áreas rurales cercanas.

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Tormentas fuertes y lluvias intensas durante tres días

De acuerdo a la información difundida, parte de Mendoza y Neuquén quedarán bajo un período prolongado de inestabilidad climática, en la zona de la Cordillera.

Parte de Mendoza y Neuquén quedarán bajo un período prolongado de inestabilidad climática, en la zona de la Cordillera.
Parte de Mendoza y Neuquén quedarán bajo un período prolongado de inestabilidad climática, en la zona de la Cordillera.Servicio Meteorológico Nacional

No se trata de una tormenta aislada, sino de un sistema que traerá lluvias continuas, sin mejoras y sin una estabilización clara en el corto plazo. Es más, el clima inestable se extenderá a distintas zonas de la Patagonia.

  • El clima en la zona cordillerana de Neuquén mantiene una alerta amarilla por fuertes lluvias.
  • En tanto, la zona cordillerana de Mendoza mantiene alerta amarilla por el inicio de las nevadas, que se extenderán durante los próximos días.
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Alerta del SMN y recomendaciones para la Cordillera

El SMN mantiene alertas meteorológicas activas para Mendoza y Neuquén, lo que implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño.

En este contexto, se aconseja evitar actividades al aire libre, asegurar elementos sueltos en patios y balcones, y no circular por calles inundadas.

Además, se pide especial atención a quienes deban viajar por rutas, ya que la combinación de lluvias intensas y viento fuerte puede reducir la visibilidad y volver peligrosa la conducción.

Estas provincias, sobre todo, sus zonas cordilleranas, se preparan para varios días marcados por el mal tiempo y la cautela.

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Cómo estará el clima en Buenos Aires

En tanto, este fin de semana el clima en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional, será de la siguiente manera:

  • Martes 9: máxima de 15°C, mínima de 7°C y mayormente nublado durante la tarde-noche.
  • Miércoles 10: máxima de 15°C, mínima de 10°C y mayormente nublado durante todo el día.
  • Jueves 11: máxima de 16°C, mínima de 10°C, algo nublado durante la madrugada-mañana y parcialmente nublado durante la tarde-noche.