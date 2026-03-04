Decretaron un nuevo feriado el miércoles 25 de marzo y habrá un fin de semana largo antes de finalizar el mes. De esta manera, un sector de la población contará con cinco días consecutivos para descansar o realizar una escapada turística. De cara al feriado nacional del 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, confirmaron una jornada no laborable para los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué se celebra y a quiénes beneficia? El miércoles 25 de marzo se celebra el aniversario fundacional del partido bonaerense de Las Flores; así como también, se replican festividades en las localidades de La Angelita (General Arenales) y Timote (Carlos Tejedor). En consecuencia, se declaró asueto administrativo para todos aquellos que ejerzan en el sector público de dichas localidades o desempeñen tareas en alguna sucursal del Banco Provincia. Esta jornada se suma al calendario nacional de días no laborables. Vale destacar que el próximo 24 de marzo será feriado nacional por el Día de la Memoria, mientras que el lunes 23 se declaró día no laborable con fines turísticos. Por lo tanto, estas localidades contarán con cinco días consecutivos de descanso. Con la unificación del lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos al feriado de índole nacional por el 24 de marzo, habrá un fin de semana largo de cuatro días. Sin embargo, el 23 es de carácter no laborable, de modo tal que cada empresa y comercio tendrá la potestad de decidir si toma el feriado como tal o realiza las actividades normalmente. Por su parte, el martes 24 de marzo es inamovible y nacional, por lo que sí aplicará para toda la población.