El calendario de abril traerá una pausa más extensa de lo habitual para muchos argentinos. La combinación de dos fechas del calendario nacional generará un descanso prolongado al inicio del mes, lo que extenderá el tradicional receso de Semana Santa. La posibilidad surge por la coincidencia de dos jornadas contempladas en la legislación vigente: el 2 de abril, que recuerda a los excombatientes y a los caídos en la Guerra de Malvinas, y el 3 de abril, día en que se conmemora el Viernes Santo dentro de la tradición cristiana. El 2 de abril es un feriado nacional inamovible establecido para homenajear a los veteranos y a quienes murieron durante la guerra de 1982. La fecha coincide este año con el Jueves Santo, jornada que en general es considerada día no laborable dentro de la Semana Santa. Al día siguiente, 3 de abril, se celebra el Viernes Santo, un feriado que recuerda la pasión y muerte de Jesucristo y que suele generar un fin de semana largo. La coincidencia entre ambas fechas hará que el comienzo de abril tenga dos días consecutivos sin actividad para gran parte de los trabajadores, lo que extenderá el descanso habitual de esta celebración religiosa. El esquema está definido por la Ley 27.399, normativa que fija el calendario oficial de feriados y días no laborables en la Argentina. Allí se establece que el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, cada 2 de abril, es una jornada inamovible destinada a recordar a los soldados que participaron del conflicto. La efeméride remite al desembarco de las tropas argentinas en las islas en 1982 y funciona como una fecha de homenaje a los combatientes, heridos y fallecidos. Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre