Los argentinos ya se preparan para disfrutar de un nuevo fin de semana largo de cuatro días consecutivos, que estará marcado por la celebración de Semana Santa y la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Sin embargo, a medida que se acerca abril, muchos trabajadores se preguntan si deberán cumplir jornada laboral durante el jueves y el viernes de esa semana. El próximo fin de semana largo será en la primera semana de abril y se extenderá durante cuatro días seguidos, desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril inclusive. El descanso se da gracias a la coincidencia entre la Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se conmemora cada 2 de abril y tiene carácter de feriado nacional inamovible. A este asueto se suma el Viernes Santo, que también figura como feriado nacional en el calendario oficial difundido por la Jefatura de Gabinete de Ministros. En 2026, tanto el jueves 2 como el viernes 3 de abril serán feriados nacionales, por lo que, en principio, no se trabaja durante ninguna de esas dos jornadas. Este año, el jueves 2 de abril no solo corresponde al Jueves Santo, sino que también coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que la Ley 27.399 establece como feriado inamovible. Por este motivo, el jueves deja de ser solo un día no laborable y adquiere carácter de feriado nacional obligatorio. En tanto, el Viernes Santo, que cae el 3 de abril, es un feriado nacional inamovible. La Ley de Contrato de Trabajo equipara esta jornada a un descanso dominical, por lo que quienes deban trabajar tienen derecho a recibir el pago doble. En un feriado, el descanso es obligatorio y, en caso de trabajar, el empleador debe abonar el doble de la jornada habitual. En cambio, el día no laborable queda a criterio del empleador, por lo que si se trabaja, el pago es simple, y si no se trabaja, se cobra el salario habitual. En este caso puntual, tanto el jueves 2 como el viernes 3 de abril son feriados nacionales, por lo que no rige la modalidad de día no laborable. Estos son los feriados y días no laborables previstos en la Argentina para 2026, según el calendario oficial: