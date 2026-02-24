A medida que avanza el año, especialmente tras el inicio de clases, se hace cada vez más importante planificar los días de descanso en familia. Para ello es clave conocer el calendario oficial completo de feriados 2026, que anticipa que marzo será el segundo mes con un fin de semana largo de cuatro días este año. Además del lunes 23 de marzo, el Gobierno estableció que este año el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre serán días no laborables adicionales en 2026. Estos forman así tres fines de semana “XL”, es decir, de cuatro días cada uno al sumarlos al fin de semana normal. Además, habrá otros 7 fines de semana de tres días gracias a los feriados trasladables. El próximo fin de semana largo será en marzo de 2026 y se extenderá del sábado 21 al martes 24 de marzo, conformando un periodo ideal para viajar por el país. Abril de 2026 concentra dos conmemoraciones importantes que generan otro fin de semana largo en Argentina de cuatro días. El último mes de 2026 traerá el último fin de semana de cuatro días del año.