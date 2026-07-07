El 4 de julio quedó atrás, pero millones de trabajadores ya miran el calendario en busca del próximo feriado federal en Estados Unidos. La buena noticia es que el Gobierno ya confirmó cuál será la siguiente fecha de descanso oficial para empleados federales y gran parte de las instituciones públicas.

De acuerdo con el calendario oficial del Gobierno estadounidense, el próximo día festivo nacional será Labor Day (Día del Trabajo), una jornada que cada año marca el final simbólico del verano y que también suele impulsar viajes, reuniones familiares y actividades recreativas en todo el país.

¿Cuándo es el próximo feriado federal en Estados Unidos?

Según el calendario publicado por el Gobierno de Estados Unidos, el próximo feriado federal será el Labor Day , que este año se celebrará el lunes 7 de septiembre de 2026 .

La fecha se conmemora el primer lunes de septiembre y rinde homenaje a la contribución de los trabajadores al crecimiento económico y al desarrollo del país.

Al coincidir con un lunes, millones de personas podrán disfrutar de un fin de semana largo, una de las características que convierte a este feriado en uno de los más esperados del año.

¿Quiénes descansan durante el Labor Day?

El Labor Day es uno de los 11 feriados federales reconocidos por el Gobierno de Estados Unidos, por lo que las oficinas federales permanecerán cerradas y muchos empleados públicos tendrán el día libre.

Además, numerosas escuelas, bancos, empresas y organismos estatales suelen modificar sus horarios de atención o suspender actividades durante la jornada.

Sin embargo, el otorgamiento del día libre para los trabajadores del sector privado depende de la política de cada empleador, ya que la legislación federal no obliga a conceder descanso remunerado en los feriados.

Estos son los próximos feriados del calendario oficial en Estados Unidos

Después del Labor Day, el calendario federal contempla las siguientes fechas festivas:

Columbus Day : lunes 12 de octubre de 2026.

Veterans Day : miércoles 11 de noviembre de 2026.

Thanksgiving Day : jueves 26 de noviembre de 2026.

Christmas Day: viernes 25 de diciembre de 2026.

Estos son los próximos feriados federales reconocidos oficialmente por el Gobierno y que servirán como referencia para oficinas públicas, agencias federales y gran parte de las instituciones del país.

¿Por qué se celebra el Día del Trabajo en Estados Unidos?

El Labor Day nació a finales del siglo XIX como una jornada para reconocer el esfuerzo y los logros del movimiento obrero estadounidense.

Con el paso de los años, la fecha se consolidó como uno de los feriados más importantes del país y, además de su significado histórico, representa el cierre de la temporada de verano para millones de familias, que aprovechan el fin de semana largo para viajar, organizar reuniones o realizar actividades al aire libre.