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¿Habrá feriado el miércoles 8 de julio? Es lo que muchos argentinos se preguntan, tras el triunfo de la Selección ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.
La segunda semana de julio da inicio con grandes expectativas ante la llegada de un nuevo fin de semana largo que permitirá hasta 4 días seguidos de descanso.
Desde el Gobierno nacional informaron que, además del feriado inamovible del 9 de julio que cae jueves, se incluirá un puente el viernes 10. Esto es debido a la conmemoración del Día de la Independencia Nacional firmada en 1816.
¿Hay feriado el miércoles 8 de julio? Qué pasará tras la victoria de la Selección ante Egipto
En este contexto, trabajadores y empleadores especulan si el miércoles 8 también será de descanso, luego del encuentro disputado por la Albiceleste el martes por la tarde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
La respuesta es que mañana no será feriado nacional. Como el gobierno no decretó asueto, este miércoles habrá jornada laboral normal en Argentina.
Declaran feriado el lunes 13 y se extiende el fin de semana largo para estos trabajadores
No obstante, un grupo de trabajadores gozará de un descanso extra de todas formas ya que el lunes 13 de julio será feriado. Concretamente, fue declarado como asueto para el partido cordobés de Río Segundo, donde se conmemorará el aniversario fundacional.
De esta manera, los empleados públicos disfrutarán de una jornada extra de descanso. En caso de los trabajadores del sector privado, será opcional según decisión de los empleadores.
Qué feriados quedan en 2026
El calendario oficial de feriados indica que quedan las siguientes festividades para el 2026:
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.