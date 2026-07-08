ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 07/07/2026.- Jugadores argentinos celebran durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 que Argentina y Egipto han disputado este martes en el Atlanta Stadium. EFE/Alberto Boal

¿Habrá feriado el miércoles 8 de julio? Es lo que muchos argentinos se preguntan, tras el triunfo de la Selección ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

La segunda semana de julio da inicio con grandes expectativas ante la llegada de un nuevo fin de semana largo que permitirá hasta 4 días seguidos de descanso.

Desde el Gobierno nacional informaron que, además del feriado inamovible del 9 de julio que cae jueves, se incluirá un puente el viernes 10. Esto es debido a la conmemoración del Día de la Independencia Nacional firmada en 1816.

¿Hay feriado el miércoles 8 de julio? Qué pasará tras la victoria de la Selección ante Egipto

En este contexto, trabajadores y empleadores especulan si el miércoles 8 también será de descanso, luego del encuentro disputado por la Albiceleste el martes por la tarde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La respuesta es que mañana no será feriado nacional. Como el gobierno no decretó asueto, este miércoles habrá jornada laboral normal en Argentina.

Argentina jugará la segunda fecha este lunes.

Declaran feriado el lunes 13 y se extiende el fin de semana largo para estos trabajadores

No obstante, un grupo de trabajadores gozará de un descanso extra de todas formas ya que el lunes 13 de julio será feriado. Concretamente, fue declarado como asueto para el partido cordobés de Río Segundo, donde se conmemorará el aniversario fundacional.

De esta manera, los empleados públicos disfrutarán de una jornada extra de descanso. En caso de los trabajadores del sector privado, será opcional según decisión de los empleadores.

Qué feriados quedan en 2026

El calendario oficial de feriados indica que quedan las siguientes festividades para el 2026: