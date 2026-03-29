El calendario de abril traerá una sorpresa para algunos vecinos de la provincia de Buenos Aires. A los feriados ya confirmados por el Gobierno nacional se sumará un feriado local que permitirá extender el descanso y conformar un fin de semana largo de cinco días consecutivos. Esta oportunidad alcanzará a los habitantes de Monte Hermoso, que contarán con un descanso extra largo gracias a la celebración del aniversario de fundación de la ciudad, establecido como día no laborable a nivel local. De esta manera, el cronograma de feriados quedará organizado de la siguiente forma: Con este esquema, los vecinos del distrito podrán disfrutar de cinco días consecutivos de descanso, desde el jueves hasta el domingo. El feriado local del miércoles 1 de abril fue decretado con motivo del 47° aniversario de la fundación de Monte Hermoso, una fecha central para la comunidad. En ese marco, el Municipio organizó una gran celebración popular con múltiples actividades abiertas al público. “La jornada contará con la participación de bandas locales, shows en vivo, Feria de Emprendedoras, propuestas recreativas y el tradicional corte de la torta aniversario”, informaron desde el Municipio a través de sus redes sociales. Las actividades se desarrollarán en la Plaza Papa Francisco, entre las 15:00 y las 19:00. De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya tiene definidas varias fechas clave: