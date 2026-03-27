Abril trae una sorpresa en su calendario que poco tiene que ver con la Semana Santa. El Gobierno decretó un feriado inesperado el 9 de abril, pero no será a nivel nacional: se trata de un feriado local en el partido de Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires. Este descanso extra fue oficializado por tratarse de una fecha clave para el partido, lo que explica por qué no aparece en el calendario nacional de feriados 2026. De igual manera, impacta de lleno en la rutina de miles de vecinos y trabajadores del conurbano bonaerense. El feriado del 9 de abril en Esteban Echeverría se decretó por el aniversario fundacional del partido. Como sucede todos los años con distintas localidades del país, se declara día no laborable para la administración pública y, en muchos casos, para el sector privado que decide adherir. En la práctica, el feriado alcanza a: En el sector privado, queda a criterio del empleador, aunque muchos comercios optan por no abrir o trabajar con horarios reducidos. El feriado del 9 de abril rige para todo el partido de Esteban Echeverría y alcanza a las localidades de: En estos lugares se suspenden actividades administrativas y, en muchos casos, también hay cambios en servicios, comercios y transporte. En resumen, no es Semana Santa ni un feriado nacional, pero el feriado del 9 de abril en Esteban Echeverría está vigente. Una fecha que muchos no conocían y que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de revisar el calendario local, especialmente en un mes con pocas pausas oficiales.