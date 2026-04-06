Un grupo de trabajadores tendrá la oportunidad de gozar de un nuevo fin de semana largo tras la decisión de decretar un nuevo feriado el próximo viernes 10 de abril que dará lugar a de tres días de descanso y será el primer asueto del cuarto mes del 2026 para estas personas tras el descanso extendido de Semana Santa. A un mes del inicio de las clases y en un mes que no tendrá más feriados, estos argentinos alcanzados por las tres jornadas no laborables tendrán la oportunidad de hacer una mini escapada tras el fin de la temporada de verano, debido a que contarán con un receso adicional que permite aprovechar los primeros días del otoño. En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año. El viernes 10 de abril será feriado en esta localidad, dado que las festividades caen el jueves 9 y el sábado 11 por eso, se espera que se mueva al día siguiente o anterio, respectivamente, para generar el descanso: Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a la temporada alta de verano. Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. El fin de semana del sábado 11 y el domingo 12 habrá diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos. El último feriado a nivel nacional fue el de Carnaval. El próximo descanso será en mayo, cuando tendrá lugar el fin de semana largo del viernes 1 de mayo, Día del Trabajador.