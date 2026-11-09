Quienes utilicen vehículos eléctricos capaces de superar los 25 kilómetros por hora y con motores de hasta un kilowatt deberán registrarse en el padrón oficial de la capital para evitar sanciones de 20 UMA.

A partir del próximo 20 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad de México comenzará a imponer multas económicas a los conductores de scooters, monopatines y bicicletas eléctricas que no cumplan con las disposiciones del Reglamento de Tránsito, Así lo confirmó la Secretaría de Movilidad (Semovi).

La normativa establece por qué espacios pueden desplazarse estos vehículos. En ese sentido, los VEMEPE no pueden circular por banquetas, ciclovías, carriles exclusivos para el transporte público ni carriles centrales de vías de acceso controlado.

Los conductores que acumulen entre tres y cinco infracciones podrán recibir una multa de 15 UMA. En caso de superar las cinco reincidencias, la sanción ascenderá a 20 UMA.

Las restricciones también varían de acuerdo con el tipo de unidad. Los vehículos de tipo A tienen prohibido transitar por avenidas cuyo límite de velocidad sea superior a los 40 kilómetros por hora. En tanto, los de tipo B con dos ruedas pueden circular por vías donde la velocidad máxima permitida sea de hasta 50 kilómetros por hora.

Restricciones para circular con vehículos VEMEPE

Conducir sin casco, sin las luces encendidas o por zonas no autorizadas puede derivar en multas de hasta 20 UMA, equivalentes a unos 2,346 pesos. Si el conductor reincide, las autoridades pueden trasladar el vehículo al corralón.

La normativa también prohíbe que los menores de edad manejen estas unidades . Asimismo, los vehículos tipo A no pueden transportar pasajeros y está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. En este último caso, la autoridad puede ordenar la inmovilización inmediata del vehículo.

Calendario de implementación de la regulación en CDMX

La aplicación de las nuevas disposiciones se organizó en tres fases:

1 de julio de 2026: los establecimientos comerciales comenzaron a tener la obligación de entregar emplacados los los establecimientos comerciales comenzaron a tener la obligación de entregar emplacados los vehículos nuevos incluidos en la categoría VEMEPE.

1 de septiembre de 2026: la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha un período de amonestaciones para informar y concientizar a los conductores que no cumplían con los requisitos, sin aplicar todavía multas económicas.

20 de noviembre de 2026: comenzará la aplicación de sanciones monetarias. La fecha marca el vencimiento del plazo otorgado a quienes compraron sus vehículos antes del 1 de julio y todavía no realizaron el registro, el emplacamiento y los trámites de licencia correspondientes.

A partir de entonces, los agentes de tránsito podrán aplicar las penalizaciones contempladas en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México a quienes circulen sin respetar las nuevas obligaciones.

Requisitos, documentación y costos para regularizar los vehículos eléctricos

Los propietarios de unidades clasificadas como VEMEPE deben cumplir con una serie de requisitos para circular de manera legal:

Placas de circulación y tarjeta de verificación.

Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

Licencia de conducir vigente tipo A1 o A2, según el peso y la categoría del vehículo.

Casco de protección y luces encendidas.

Seguro de responsabilidad civil con cobertura por daños a terceros.

En cuanto a los costos, las autoridades establecieron dos tipos de matrículas, ambas con un precio de 709 pesos. A ese importe se suma el valor de la licencia de conducir: la tipo A1 cuesta 572 pesos, mientras que la tipo A2 tiene un costo de 1,142 pesos.

Durante una parte del período de regularización también se habilitó un descuento temporal de 355 pesos sobre el precio original del trámite de emplacamiento.