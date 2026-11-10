Un conductor entregándole la licencia de conducir a un oficial de la policía de CABA.

Los conductores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que pierdan todos los puntos de su licencia de conducir pueden quedar inhabilitados para manejar y, en determinadas circunstancias, deberán iniciar nuevamente el trámite para obtener el registro.

La medida está contemplada en el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC), y establece diferentes sanciones para quienes reincidan y lleguen a cero puntos por segunda vez o en posteriores oportunidades.

Cómo funciona el sistema de puntos de las licencias de conducir en CABA

El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores otorga un puntaje inicial de 20 puntos a cada persona que obtiene una licencia de conducir emitida por el Gobierno porteño. Ese crédito puede disminuir cuando el titular comete determinadas infracciones o contravenciones contempladas en la normativa.

Una autoridad de tránsito solicita la licencia de conducir de un conductor. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

La quita de puntos recae sobre el titular registral del vehículo en el que se cometió la infracción. Por lo tanto, la conducta al volante tiene consecuencias directas sobre el puntaje inicial y puede derivar en la pérdida de la habilitación para conducir .

Cuando el puntaje llega a cero, se inicia un trámite de inhabilitación. Sin embargo, la sanción no se aplica de manera automática, ya que el conductor cuenta con un plazo de 20 días para presentarse ante el Controlador Administrativo de Faltas y resolver su legajo. Una vez cumplido ese período, el controlador determina si corresponde hacer efectiva la inhabilitación.

Cuándo se dispone la caducidad de la licencia de conducir

La caducidad del registro se aplica desde la segunda vez que un conductor llega a cero puntos. En esa instancia, además de recibir una inhabilitación de 180 días, deberá iniciar un nuevo trámite de otorgamiento si quiere volver a obtener una licencia.

Las sanciones previstas por el SEPC aumentan según la cantidad de veces que se agote el puntaje.

Primera vez: inhabilitación por 60 días y aprobación obligatoria del curso de educación vial. No se dispone la caducidad de la licencia.

Segunda vez: inhabilitación por 180 días y caducidad del registro. Para obtener uno nuevo, deberá iniciar el trámite desde cero.

Tercera vez: inhabilitación por 2 años y caducidad de la licencia.

Cuarta vez y sucesivas: inhabilitación por 5 años y caducidad del registro.

Qué deben hacer los conductores para volver a manejar

En todos los casos, quienes lleguen a cero puntos deben realizar un curso online obligatorio de educación vial y prevención de accidentes de tránsito, y acreditar su aprobación ante la autoridad administrativa.

Una vez cumplido el período de inhabilitación y aprobado el curso, se reasignan 10 puntos. Sin embargo, quienes hayan sufrido la caducidad de su licencia por reincidencia no recuperan automáticamente el registro anterior, sino que deben iniciar un nuevo trámite de otorgamiento para volver a conducir.