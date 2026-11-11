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La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece distintas sanciones para los conductores que cometen infracciones de manera reiterada.

Según el artículo 82, quienes reinciden en faltas graves pueden recibir una inhabilitación de su licencia de conducir por hasta 12 meses o más dependiendo la cantidad de faltas.

Una de las faltas consideradas graves es conducir con exceso de velocidad, por lo que las personas que reinciden en esta infracción podrían perder su habilitación.

La normativa distingue entre las infracciones leves y graves y establece que la reincidencia debe computarse por separado para cada categoría.

Además, determina que la inhabilitación de la licencia se aplica como sanción únicamente cuando se trata de faltas graves.

Qué establece la Ley 24.449 sobre los conductores reincidentes

El artículo 82 de la Ley 24.449 define como reincidente al infractor que comete una nueva falta después de haber sido sancionado anteriormente en cualquier jurisdicción, siempre que no haya transcurrido más de un año en el caso de las faltas leves o dos años cuando se trate de faltas graves.

La reincidencia se computa separadamente para las faltas leves y graves. Sin embargo, la inhabilitación para conducir se contempla únicamente para estas últimas.

Exceso de velocidad: cuándo se considera falta grave

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 considera una falta grave conducir a una velocidad superior a la máxima permitida o por debajo de la mínima establecida para cada tipo de vía.

En particular, el artículo 77, inciso n, incluye expresamente la violación de los límites de velocidad entre las infracciones graves. La normativa establece que los conductores deben respetar las velocidades máximas y mínimas previstas en el artículo 51, que varían según se trate de calles, avenidas, rutas, semiautopistas o autopistas.

La misma normativa establece otras conductas que también se consideran faltas graves y que pueden generar sanciones para los conductores. Entre ellas se encuentran:

Circular a contramano : manejar en sentido contrario al permitido para esa vía.

No respetar los semáforos: atravesar una intersección sin respetar la señalización luminosa.

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas: manejar con intoxicación alcohólica o bajo sustancias que disminuyan las condiciones psicofísicas.

Realizar adelantamientos indebidos : sobrepasar a otros vehículos sin respetar las condiciones de seguridad y los requisitos establecidos por la ley.

No mantener la distancia de seguridad: circular demasiado cerca del vehículo que va adelante en rutas, autopistas y semiautopistas.

Conducir una moto sin casco: circular sin que alguno de sus ocupantes utilice el casco reglamentario correctamente colocado y sujetado.

Circular sin cinturón de seguridad: conducir sin que alguno de los ocupantes utilice el correaje de seguridad correspondiente.

Transportar menores de 10 años adelante: llevarlos en una ubicación distinta de la parte trasera del vehículo.

Utilizar auriculares o dispositivos de comunicación manual continua: conducir utilizando estos elementos o pantallas de video en el habitáculo.

Circular sin la RTO aprobada: no contar con el comprobante de realización y aprobación de la Revisión Técnica Obligatoria.

Conducir sin seguro obligatorio: circular sin la cobertura exigida por la normativa.

Manejar sin licencia habilitante: conducir sin estar debidamente autorizado para hacerlo.

Estas infracciones están enumeradas en el artículo 77 de la Ley 24.449, que también contempla otras conductas vinculadas con la seguridad vial, el estado de los vehículos y las condiciones de circulación.

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Cuánto tiempo pueden inhabilitar la licencia por reincidencia

El inciso b) del artículo 82 establece los siguientes períodos de inhabilitación para quienes reincidan en infracciones graves:

Primera reincidencia: hasta 9 meses de inhabilitación. La duración queda a criterio del juez.

Segunda reincidencia: hasta 12 meses de inhabilitación. También depende del criterio del juez.

Tercera reincidencia : hasta 18 meses de inhabilitación, con aplicación obligatoria.

Reincidencias posteriores: el plazo de inhabilitación se duplica sucesivamente respecto del establecido para la reincidencia anterior.

Qué pasa con las multas cuando un conductor es reincidente

La Ley 24.449 también establece un aumento progresivo de las multas económicas cuando se comprueba una reincidencia.

De acuerdo con el inciso a) del artículo 82:

Primera reincidencia: la multa aumenta un cuarto.

Segunda reincidencia: aumenta un medio.

Tercera reincidencia: aumenta tres cuartos.

Reincidencias posteriores: el valor de la multa se multiplica según la cantidad de reincidencias, conforme a la fórmula prevista en la ley.

Estas sanciones económicas se diferencian de la inhabilitación para conducir, que solamente corresponde como sanción accesoria en los casos de reincidencia en faltas graves.