Las temperaturas irán en constante aumento en Santiago del Estero durante los próximos días y la máxima llegará a los 38 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En este sentido, el pico máximo se alcanzará este jueves 12 de noviembre y se mantendrá en ese nivel durante el viernes 13, en dos jornadas marcadas por el calor y la escasa probabilidad de precipitaciones.
Sin embargo, el panorama cambiará durante el fin de semana, cuando se espera un aumento de la inestabilidad y la llegada de lluvias y tormentas a la capital provincial.
Santiago del Estero alcanzará los 38 grados el jueves y viernes
El ascenso de temperatura se hará sentir desde este miércoles 11, cuando la máxima llegará a los 37 °C, con una mínima de 22 °C y cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada.
Para el jueves 12, el SMN prevé una temperatura mínima de 23 °C y una máxima de 38 °C, mientras que las condiciones se mantendrán similares durante el viernes 13, cuando el termómetro volverá a alcanzar ese valor, con una mínima de 25 °C.
Durante ambas jornadas predominará la nubosidad variable y las probabilidades de precipitaciones serán bajas, con valores que no superarán el 10% hacia la tarde y la noche del viernes.
De esta manera, el calor se mantendrá en la capital santiagueña antes de un cambio en las condiciones meteorológicas.
Cuándo llegan las lluvias a Santiago del Estero
El pronóstico extendido anticipa un cambio para el sábado 14 de noviembre, cuando se incrementará la probabilidad de precipitaciones y podrían registrarse tormentas durante la mañana, con valores de entre el 40% y el 70%.
Para esa jornada se espera una máxima de 33 °C, cinco grados menos que durante los dos días anteriores, mientras que hacia la tarde y la noche las probabilidades de lluvia descenderán al rango de entre el 10% y el 40%.
La inestabilidad continuará durante el domingo 15, con una máxima prevista de 30 °C y probabilidades de lluvias y tormentas de entre el 10% y el 40% tanto en la primera como en la segunda parte del día.
El lunes 16 también podrían registrarse precipitaciones durante la mañana, aunque el pronóstico indica una mejora hacia la tarde y la noche.
Cómo seguirá el clima en Santiago del Estero durante los próximos días
El SMN prevé que las temperaturas comiencen a descender después de alcanzar los 38 °C, aunque el tiempo inestable podría extenderse durante buena parte del fin de semana. Este es el detalle del pronóstico para la capital provincial:
- Miércoles 11: mínima de 22 °C y máxima de 37 °C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia.
- Jueves 12: mínima de 23 °C y máxima de 38 °C, con nubosidad variable y bajas probabilidades de precipitaciones.
- Viernes 13: mínima de 25 °C y máxima de 38 °C, con cielo parcialmente nublado y probabilidades de lluvia de hasta el 10%.
- Sábado 14: mínima de 22 °C y máxima de 33 °C, con tormentas durante la mañana y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.
- Domingo 15: mínima de 22 °C y máxima de 30 °C, con lluvias y tormentas previstas durante buena parte del día.
- Lunes 16: mínima de 21 °C y máxima de 34 °C, con probabilidad de lluvias durante la mañana y una mejora hacia la tarde.
- Martes 17: mínima de 20 °C y máxima de 30 °C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas.