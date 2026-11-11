Una mujer expuesta al sol bebe agua en una botella.

Las temperaturas irán en constante aumento en Santiago del Estero durante los próximos días y la máxima llegará a los 38 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En este sentido, el pico máximo se alcanzará este jueves 12 de noviembre y se mantendrá en ese nivel durante el viernes 13, en dos jornadas marcadas por el calor y la escasa probabilidad de precipitaciones.

Sin embargo, el panorama cambiará durante el fin de semana , cuando se espera un aumento de la inestabilidad y la llegada de lluvias y tormentas a la capital provincial.

Santiago del Estero alcanzará los 38 grados el jueves y viernes

El ascenso de temperatura se hará sentir desde este miércoles 11, cuando la máxima llegará a los 37 °C, con una mínima de 22 °C y cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada.

Una mujer mojándole la cabeza a otra por el calor. EFE

Para el jueves 12, el SMN prevé una temperatura mínima de 23 °C y una máxima de 38 °C, mientras que las condiciones se mantendrán similares durante el viernes 13, cuando el termómetro volverá a alcanzar ese valor, con una mínima de 25 °C.

Durante ambas jornadas predominará la nubosidad variable y las probabilidades de precipitaciones serán bajas, con valores que no superarán el 10% hacia la tarde y la noche del viernes.

De esta manera, el calor se mantendrá en la capital santiagueña antes de un cambio en las condiciones meteorológicas.

Cuándo llegan las lluvias a Santiago del Estero

El pronóstico extendido anticipa un cambio para el sábado 14 de noviembre, cuando se incrementará la probabilidad de precipitaciones y podrían registrarse tormentas durante la mañana, con valores de entre el 40% y el 70% .

Para esa jornada se espera una máxima de 33 °C, cinco grados menos que durante los dos días anteriores, mientras que hacia la tarde y la noche las probabilidades de lluvia descenderán al rango de entre el 10% y el 40%.

Pronóstico extendido en Santiago del Estero. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

La inestabilidad continuará durante el domingo 15, con una máxima prevista de 30 °C y probabilidades de lluvias y tormentas de entre el 10% y el 40% tanto en la primera como en la segunda parte del día.

El lunes 16 también podrían registrarse precipitaciones durante la mañana, aunque el pronóstico indica una mejora hacia la tarde y la noche.

Cómo seguirá el clima en Santiago del Estero durante los próximos días

El SMN prevé que las temperaturas comiencen a descender después de alcanzar los 38 °C, aunque el tiempo inestable podría extenderse durante buena parte del fin de semana. Este es el detalle del pronóstico para la capital provincial: