La normativa nacional considera una falta grave exceder la capacidad de pasajeros permitida.

En el marco de las normativas de seguridad vial en la Argentina, circular con un número de ocupantes superior al permitido representa una de las transgresiones más peligrosas para la integridad de los pasajeros y de terceros.

A raíz de esta problemática, la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 castiga severamente esta conducta y establece un régimen de inhabilitación temporal para conducir cuando se acumulan faltas de carácter grave bajo la figura de la reincidencia, priorizando la prevención de siniestros viales por sobrecarga vehicular.

Qué establece la Ley 24.449 y por qué se considera una falta grave

La legislación nacional aborda las condiciones de traslado y las penalidades correspondientes a través de artículos específicos que regulan la seguridad en la circulación:

Artículo 7: fija las condiciones técnicas y de seguridad que deben reunir obligatoriamente los vehículos, estipulando que la cantidad de ocupantes debe guardar estricta relación con la capacidad estructural para la que fueron construidos.

Artículo 77: clasifica formalmente como falta grave el hecho de conducir un vehículo transportando un número de pasajeros superior a las plazas habilitadas.

Artículo 72: faculta a la autoridad de control a detener la marcha del vehículo y exigir que los pasajeros excedentes desciendan antes de poder continuar el viaje.

Reincidencia y plazos de inhabilitación para la licencia de conducir

Cuando un conductor es detectado reiteradamente cometiendo faltas graves, el artículo 82 de la Ley 24.449 activa un sistema progresivo de sanciones económicas e inhabilitaciones temporales de la licencia, computándose incluso infracciones registradas en distintas jurisdicciones. Al tratarse de una falta grave, el plazo límite entre infracciones sucesivas es de dos años .

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 castiga severamente esta conducta y establece un régimen de inhabilitación temporal para conducir. Imagen ilustrada con ChatGPT

El esquema de suspensión del registro contempla los siguientes períodos según el nivel de reincidencia:

Primera reincidencia: el juez interviniente puede aplicar una inhabilitación de hasta nueve meses, sumada a un incremento en los costos de la multa.

Segunda reincidencia: el plazo de suspensión puede extenderse hasta los doce meses, sin implicar una pérdida automática del registro ya que la medida queda sujeta a la evaluación judicial.

Tercera reincidencia y posteriores: se establece una inhabilitación obligatoria de hasta dieciocho meses, duplicándose sucesivamente los plazos para los casos subsiguientes.

Controles preventivos y normativas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Más allá de las penalidades administrativas y económicas que fija el régimen nacional, los operativos de fiscalización urbana profundizan en las condiciones de seguridad dentro de las grandes urbes:

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los controles de tránsito y la red de agentes viales supervisan estrictamente que se respete la capacidad máxima de plazas en vehículos particulares y de transporte.