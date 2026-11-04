Cruzar 6 veces el semáforo en rojo en CDMX activa el programa de Fotocívicas y obliga a realizar labores de restauración pública.

Los conductores que crucen 6 veces el semáforo en rojo en la Ciudad de México quedan obligados a realizar trabajo comunitario, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito y el esquema de sanciones del sistema de Fotocívicas.

La normativa establece que cada infracción captada por cámaras y radares resta puntos a la matrícula del vehículo. Cuando se acumulan seis puntos perdidos, comienza una nueva etapa de penalizaciones que incluye actividades en favor de la comunidad. A su vez, antes de llegar a esa instancia, los automovilistas deben cumplir otras medidas educativas.

¿Qué pasa si cruzas 6 veces el semáforo en rojo en CDMX?

El artículo 64 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que cada vehículo particular con matrícula capitalina tiene asignados 10 puntos por ciclo de verificación vehicular. Cada infracción registrada mediante los sistemas tecnológicos de la ciudad resta un punto, excepto determinadas faltas por exceso de velocidad, que pueden descontar cinco.

Entre las conductas que generan la pérdida de un punto se encuentra no respetar la luz roja del semáforo. También se penalizan acciones como invadir el paso peatonal, circular en sentido contrario, no utilizar el cinturón de seguridad y conducir mientras se utiliza el teléfono celular.

Por lo tanto, si un vehículo acumula seis infracciones de este tipo captadas por cámaras o radares, pierde seis de sus 10 puntos iniciales y debe cumplir con trabajo comunitario . Así lo establece el artículo 64 del Reglamento y lo explica la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) en sus preguntas frecuentes sobre Fotocívicas.

Acumular 6 infracciones por luz roja resta 6 de los 10 puntos de la placa e impone trabajo comunitario obligatorio en la CDMX. X - @LaSEMOVI

¿Cuántas horas de trabajo comunitario deben cumplir los conductores?

La primera sanción de trabajo comunitario aparece cuando el vehículo pierde seis puntos y conserva cuatro. En ese momento, el propietario debe cumplir dos horas de actividades en favor de la comunidad.

El esquema es progresivo: por cada punto adicional que se pierde a partir del sexto, se suman otras dos horas de trabajo comunitario. De esta manera, quienes acumulan más infracciones deben cumplir una cantidad mayor de horas, además de las sanciones educativas anteriores.

Antes de llegar a esta instancia, el sistema contempla:

Primera infracción : amonestación

Segunda infracción : curso básico en línea

Tercera infracción : curso intermedio en línea

Cuarta infracción : curso avanzado en línea

Quinta infracción : taller presencial de sensibilización

Sexta infracción: dos horas de trabajo comunitario.

La SEMOVI establece que las sanciones son acumulativas y deben cumplirse para poder realizar la verificación vehicular.

¿En qué consisten las tareas comunitarias en CDMX?

Las actividades no se limitan a una sola tarea. El artículo 64 contempla trabajos de limpieza, pintura y restauración de espacios públicos, reforestación, obras de ornato y balizamiento, entre otras acciones.

La supervisión corresponde a la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México.

Los conductores deben ingresar al portal de Fotocívicas para consultar las sanciones pendientes y agendar una fecha, horario y lugar para cumplir las horas asignadas.