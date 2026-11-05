El descuento de Cuenta DNI para comer hamburguesas con 30% de reintegro: todas las promociones de noviembre.

Los clientes del Banco Provincia podrán acceder a una serie de descuentos al pagar con la billetera virtual Cuenta DNI. Una de sus promociones contempla un reintegro de hasta 30% en la compra de hamburguesas en una de las cadenas de comida rápida más conocidas de Argentina.

El descuento de Cuenta DNI para comprar hamburguesas en Mostaza

Los clientes del Banco Provincia podrán comprar en la cadena de comida rápida con hasta 30% de descuento los jueves y viernes. El beneficio alcanza a quienes paguen con tarjetas de crédito o débito y también a quienes paguen con dinero en cuenta, pero con topes de reintegro distintos.

Para quienes paguen con dinero en cuenta, la promoción ofrece un 25% de reintegro con tope de devolución es de $ 8.000 por semana. En el caso de quienes paguen con tarjetas de crédito o débito, tendrán un 30% de reintegro y deberán hacerlo mediante tecnología NFC con un tope de reintegro de $ 15.000.

El descuento de Cuenta DNI para comer hamburguesas con 30% de reintegro: todas las promociones de noviembre. Banco Provincia

Por el momento, la función de adherir una tarjeta de crédito o débito a la billetera virtual está solo disponible para sistemas operativos Android. Se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la aplicación y acceder a la opción “Más Opciones”.

Seleccionar “Tarjetas” o presionar el botón “Pagar con NFC” y luego “Ir a Tarjetas”.

Tocar en el menú auxiliar “Opciones de tarjeta” ubicado en la parte superior derecha de la tarjeta VISA y seleccionar “Activar para pagos NFC”.

Aceptar los términos y condiciones y confirmar la identidad.

La tarjeta quedará lista para realizar pagos con NFC.

El descuento de Cuenta DNI para comer hamburguesas con 30% de reintegro: todas las promociones de noviembre.

Todos los descuentos de la Cuenta DNI en noviembre

Además de los descuentos en Mostaza, el Banco Provincia ofrece una serie de reintegros con Cuenta DNI en noviembre:

Comercios de cercanía : 20% de descuento en comercios adheridos de lunes a viernes, con tope de $ 6.000 por semana, que se alcanza con consumos de $ 30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $ 6.000 semanales. El reintegro máximo se alcanza con compras de $ 15.000.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. El tope es de $ 8.000 por semana, que se alcanza con consumos de $ 32.000.

Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los sábados, con un tope semanal de $ 8.000 por persona. Se alcanza con compras de aproximadamente $26.667.