Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, arranca noviembre con una oferta que cubre desde comercios de cercanía, como la verdulería del barrio hasta los gustos del fin de semana. Y se mantiene la letra chica a favor del usuario en varios casos: no hay tope.
Se trata del 20% de descuento en las cadenas Chango Más y Día. Aplica pagando con tarjeta de crédito emitida por el Banco Provincia, mediante NFC. El resto de los súper adheridos, más de 15 en toda la provincia, mantiene un descuento de hasta 20%.
Los beneficios al usar Cuenta DNI
En comercios de cercanía el ahorro es del 20% de lunes a viernes, con tope de $ 6000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $ 30.000. En ferias y mercados bonaerenses el descuento sube al 40% todos los días, con el mismo tope semanal, que se llega a cubrir con compras de $ 15.000.
Los fines de semana tienen su propia agenda. Los sábados, 30% en pet shops (tope de $ 8000 semanales, con consumos de $ 26.650). Sábados y domingos, 25% en gastronomía, también con tope de $ 8000 semanales, que se alcanza gastando $ 32.000.
Las marcas destacadas ofrecen 30% todos los días, con un tope mensual de $ 15.000 y consumos de $ 50.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes tienen 40% diario, con tope de $ 6000 por semana (se logra con compras de $ 15.000).
Hay descuentos de entre semana, sin tope de reintegro: 10% en librerías de texto los lunes y martes, y 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves. Los jueves y viernes, Mostaza ofrece 25% pagando con dinero en cuenta (tope de $ 8000 semanales) o 30% con tarjeta de crédito por NFC (tope de $15.000 semanales).
Por último, quienes paguen con tarjetas vinculadas pueden acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos fuera del rubro alimentos. Rige para compras con QR desde la app y para las tarjetas físicas emitidas por la entidad.
Todas las promos de Cuenta DNI en noviembre
- Comercios de cercanía: 20% de descuento en comercios adheridos de lunes a viernes, con tope de $ 6000 por semana, que se alcanza con consumos de $ 30.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $ 6000 semanales, que se alcanza con un ticket $ 15.000.
- Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos. El tope de reintegro es de $ 8000 por semana, que se alcanza con $ 32.000 en consumos.
- Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los sábados, con tope semanal de $ 8000 por persona. El beneficio se alcanza con $ 26.600 en consumos.
- Universidades: 40% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $ 6000 por semana, que se alcanza con $ 15.000 en consumos.
- YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $ 8000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.
- Marcas destacadas: 30% de ahorro con tope de $15.000 por mes, en: Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D’Oro, Balcarce y Le Park.
- Supermercados: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia.
- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
- Especial en Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $ 8000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito y/o débito mediante NFC, con tope de $ 15.000 semanales. Todos los jueves y viernes.
- Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación. También aplica a tarjetas de crédito físicas emitas por la entidad.