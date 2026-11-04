Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, publicó todas las promociones para que sus clientes puedan comprar con reintegros durante el mes de noviembre.

Uno de los beneficios es el de comercios de cercanía, que puede incluir descuentos en carnicerías, supermercados, ferias, entre otros.

Cómo comprar carne con descuento en noviembre con Cuenta DNI

Uno de los beneficios que puede aprovecharse en las compras del día a día es el de comercios de cercanía, el cual incluye locales adheridos de distintos rubros, incluyendo carnicerías.

La promoción contempla un reintegro de 20% de lunes a viernes con tope de $ 6.000 por semana al pagar con la aplicación. Para sacarle el máximo provecho se debe realizar una compra de $ 30.000.

Un dato a tener en cuenta es que para acceder al reintegro se deben realizar compras en los comercios adheridos, los cuales figuran en el siguiente enlace.

Banco Provincia se la juega con el descuento más esperado con Cuenta DNI: cómo comprar carne con 35% de reintegro en noviembre. Banco Provincia

Todos los descuentos de Cuenta DNI en noviembre

Además de las promociones en comercios de cercanía, Cuenta DNI ofrece otros descuentos en distintos comercios adheridos:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $ 6.000 semanales. El reintegro máximo se alcanza con compras de $ 15.000.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. El tope es de $ 8.000 por semana, que se alcanza con consumos de $ 32.000.

Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los sábados, con un tope semanal de $ 8.000 por persona. Se alcanza con compras de aproximadamente $26.667.

Universidades: 40% de descuento todos los días, con un reintegro máximo de $ 6.000 por semana. El beneficio se alcanza con consumos de $ 15.000.

Banco Provincia se la juega con el descuento más esperado con Cuenta DNI: cómo comprar carne con 35% de reintegro en noviembre. Banco Provincia

YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $ 8.000 por semana, que se alcanza con compras de $ 32.000.

Marcas destacadas: 30% de ahorro con un tope de $ 15.000 por mes en Havanna, Atalaya, Lucciano’s, Guolis, Antares, La Fonte D’Oro, Balcarce y Le Park.

Supermercados: hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de la provincia de Buenos Aires. Los días y condiciones dependen de cada cadena.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de reintegro.

Descuentos de Cuenta DNI en Mostaza

En noviembre los clientes del Banco Provincia podrán acceder a beneficios en la cadena de comida rápida Mostaza. Los descuentos son válidos los jueves y viernes según el medio de pago elegido: