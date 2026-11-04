Pago con Cuenta DNI a través de código QR de la app.

Cuenta DNI, la billetera virtual de Banco Provincia, mantiene durante noviembre sus promociones en más de 10 cadenas de supermercados, con descuentos de lunes a viernes y beneficios que permiten ahorrar sin tope de reintegro en algunos comercios.

Además, suma dos alternativas para pagar con tarjeta de crédito Visa mediante NFC y mantiene un beneficio especial para quienes viajan en colectivo o subte.

Las personas que cobran jubilaciones y pensiones a través de la aplicación también acceden a un 5% adicional en las promociones abonadas con dinero en cuenta.

Todos los descuentos en supermercados con Cuenta DNI en noviembre

Las promociones para compras con dinero en cuenta se distribuyen durante toda la semana y tienen diferentes topes y condiciones según la cadena.

Inicio de la app Cuenta DNI. Cuenta DNI

Todos los descuentos en supermercados

Día : 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

Supermercados del interior bonaerense : 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Las cadenas que participan son Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Palma Blanca, Supermercado Güemes y Super 8.

Nini Mayorista : 15% de descuento los martes, con tope de reintegro de $20.000 por semana, pagando en sucursales Nini Mayorista.

Carrefour : 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro y con un consumo mínimo de $15.000. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena, Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.

La Anónima : 10% de descuento los miércoles con tope de reintegro de $5.000 semanales. Compra mínima de $25.000 por semana y por persona.

Josimar : 10% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana.

Chango Más : 20% de descuento los jueves sin tope de reintegro. Con devolución en el acto. Incluye MasGO.

Cooperativa Obrera (Lobos y La Plata): 15% de descuento los viernes y sábados, sin tope de reintegro.

Dos promociones adicionales para pagar con tarjeta Visa

En noviembre también se pueden aprovechar dos descuentos con tarjeta de crédito Visa desde Cuenta DNI, utilizando la modalidad de pago sin contacto NFC.

Día: 20% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro.

Cuenta DNI ofrece 50% de reintegro en colectivos y subtes

La billetera lanzó una promoción para el transporte público. Quienes paguen sus viajes en colectivos o subtes mediante la función Pagar viaje con QR reciben un 50% de reintegro, con un tope de $8.000 por persona por mes .

El beneficio está disponible todos los días y alcanza a la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires y a las líneas de colectivos que cuentan con terminales compatibles con el pago mediante QR. La devolución no se realiza en el momento de abonar el pasaje, sino que se acredita posteriormente en la cuenta de la persona usuaria.