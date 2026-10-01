Cuanto gana un farmacéutico en Argentina tras el nuevo aumento.

Los salarios de los farmacéuticos en Argentina varían según el puesto y las funciones que desempeñe cada profesional. La última escala salarial de SAFYB establece distintos pisos salariales para los trabajadores del sector durante 2026.

En octubre, los montos correspondientes a los principales cargos de la actividad vuelven a actualizarse respecto de los meses anteriores.

Cuánto gana un farmacéutico en octubre 2026

Según la escala salarial de SAFYB, los sueldos básicos de octubre de 2026 quedan establecidos de la siguiente manera:

Director Técnico o Jefe: $3.750.000.

Farmacéutico auxiliar: $3.000.000.

Farmacéutico de planta: $2.500.000.

Estos valores corresponden al sueldo básico y pueden incrementarse de acuerdo con los adicionales que correspondan en cada caso.

Cuanto gana un farmacéutico en Argentina tras el nuevo aumento. Unsplash.

Sueldo de un farmacéutico durante 2026

La escala establece diferentes montos para cada mes del año y presenta actualizaciones progresivas. En el caso del farmacéutico de planta, el básico pasó de $2.050.000 en enero a $2.500.000 en octubre.

Para un farmacéutico auxiliar, el salario básico comenzó el año en $2.460.000 y llegó a $3.000.000 en octubre. En tanto, el cargo de director técnico o jefe pasó de $3.075.000 en enero a $3.750.000 en octubre.

Mes Director Técnico o jefe Farmacéutico auxiliar Farmacéutico de planta SEP 3.675.000 2.930.000 OCT 3.750.000 3.000.000 2.500.000 NOV 3.825.000 3.060.000 2.550.000 DIC 4.005.000 3.204.000 2.670.000

Cuánto será el sueldo de un farmacéutico en noviembre y diciembre

La misma escala salarial también establece los valores correspondientes a los últimos dos meses de 2026.

En noviembre, el básico será de $3.825.000 para un director técnico o jefe, $3.060.000 para un farmacéutico auxiliar y $2.550.000 para un farmacéutico de planta.

En diciembre, los montos subirán a $4.005.000, $3.204.000 y $2.670.000, respectivamente.

Es importante destacar que los montos corresponden a los básicos establecidos en la escala salarial y no contemplan los adicionales que puedan corresponder según el puesto, la situación laboral o las condiciones particulares de cada trabajador.

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Qué hay que estudiar para ser farmacéutico

Para trabajar como farmacéutico en Argentina es necesario estudiar la carrera de Farmacia y obtener el título universitario correspondiente. La formación incluye materias vinculadas con química, biología, medicamentos, farmacología y salud.

Una vez finalizada la carrera, el profesional debe cumplir con los requisitos de matriculación establecidos en la jurisdicción donde ejercerá. La duración de la carrera puede variar según la universidad, aunque generalmente requiere cinco años de formación.