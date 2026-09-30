Pablo González, albañil español en Noruega que emigró en 2011 y comparte sus vivencias en YouTube.

En distintos países del mundo, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes sobre todo quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

En España, estas ideas se ven reflejadas en los autónomos, aunque la emigración para encontrar mejores opciones laborales también puede ser considerada como un tipo de emprendimiento. En cualquier caso, todas las personas decididas a emprender comparten algo en común: las ganas y el esfuerzo por sacar un proyecto adelante.

Ese es el caso de Pablo González, un albañil español que emigró a Noruega en 2011 y que ha explicado cuánto se cobra allí en su sector. “El sector de la construcción funciona muy bien en este país”, relata en un vídeo de YouTube.

Según su declaración, durante sus años en el país nórdico ha observado un gran desarrollo económico impulsado en parte por la natalidad y la llegada de migrantes. Para demostrar el buen momento del sector, ha compartido los salarios de distintos oficios convencionales.

Los sueldos de la construcción en Noruega, según Pablo González. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cuánto se gana en la construcción en Noruega

González hace un repaso por categorías, empezando por los trabajadores de obra. “Aquí un pintor gana unos 3600 euros al mes, un fontanero 4100 y un gruista 4400”, detalla.

Los sueldos suben en los puestos intermedios. Según explica el inmigrado, arquitectos, jefes de proyecto o ingenieros perciben entre 6000 y 6400 euros mensuales.

Aunque González también matiza que se trata siempre de cifras brutas: “A esas cantidades hay que restarles más o menos un 30 % de impuestos”, aclara, por lo que el ingreso neto real es sensiblemente menor.

Cómo son los horarios y las jornadas en Noruega

El modelo laboral noruego es otro de los aspectos que destaca. La jornada habitual va de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con unas “37 horas y media semanales más o menos, más todas las horas extra que se tengan que echar”, que, subraya, están pagadas y “por norma general, muy por encima de lo que se paga por una hora normal”.

También existe la opción de concentrar el trabajo de lunes a jueves y librar el viernes. “Esto es más propio de ingeniería civil, de carreteras, de puertos, de autopistas o de vías de tren, porque muchas veces estas obras están en localizaciones más remotas y la gente necesita fines de semana más largos para poder volver a casa”, explica.

Las claves de Noruega como destino para emigrar

Según datos compilados por la Oficina Central de Estadística de Noruega (SSB), el sector de la construcción noruego emplea a unas 250.000 personas, alrededor del 8 % de la masa laboral del país. Es por eso que la demanda supera a la mano de obra local disponible, lo que explica esos salarios competitivos para quienes tienen formación técnica.

Sin embargo, también es importante matizar estos salarios y entenderlos en un contexto económico distinto al de España u otros países del mundo.

Según los datos compilados en Expatistan, el costo de vida promedio estimado para una persona es de 32.379 coronas noruegas, equivalentes a 2972 euros. En comparación, el mismo sitio define el costo de vida promedio en España en 1979 euros.