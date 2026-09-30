Los trabajadores bancarios cobrarán sus sueldos de septiembre con un nuevo aumento que igualará la inflación registrada en el mes de agosto. La suba se dará luego del acuerdo paritario alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales del sistema financiero.

Con la actualización, el sector acumula una mejora acumulada de 21,3% durante los primeros ocho meses de 2026 en relación a los salarios de diciembre pasado.

Cómo es el mecanismo de actualización de los salarios de los trabajadores bancarios

Los empleados bancarios cuentan con una actualización salarial periódica que acompaña la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El acuerdo alcanzado por el gremio conducido por Sergio Palazzo alcanzó todas las remuneraciones brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. En esta línea, comprendió adicionales convencionales y no convencionales contemplados para los trabajadores de la actividad.

Empleados bancarios tendrán un nuevo aumento y el salario básico superará los $2,5 millones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo quedaron conformados los salarios de los trabajadores bancarios

Con el nuevo incremento, el salario ascendió hasta los en $ 2.505.061,24, cifra a la que se le debe sumar $ 72.413,50 correspondientes a la participación en las ganancias (ROE). De esta manera, el ingreso mínimo total pasó a ser de $ 2.577.474,74.

En el caso de la rama administrativa, el salario básico inicial se ubicó en $ 1.642.764,63, mientras que el conformado alcanzó los mencionados $ 2.505.061,24 (antes de incorporar la participación en ganancias).

De esta manera, un trabajador que recién ingresa a una entidad financiera percibirá un ingreso superior a los $ 2,5 millones.

Adicionales para los trabajadores bancarios

La actualización salarial indexada a la inflación también impacta en los adicionales. En el caso de los cajeros, el monto es de $ 163.963,06, mientras que la compensación por falla de caja alcanzó los $ 287.355,05.

La falla de caja en moneda extranjera quedó establecida en $ 82.261,33, mientras qhe otros conceptos vinculados a la formación académica pasaron a tener los siguientes valores:

Adicional por título secundario: $ 27.979,69

Adicional por título terciario: $ 65.069,99

Adicional por título universitario: $ 97.604,47

La escala también contempla $ 416.341,95 por guardería y actualizó los mayores gastos de conectividad, valores que quedaron en $ 2.890 diarios y $ 26.011 para quienes trabajen más de cuatro días.